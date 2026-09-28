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28 вересня, 06:05
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Французький секрет ідеальної яєчні: вам не доведеться навіть нагрівати сковорідку

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Більшість із нас із дитинства звикли смажити яєчню за одним сценарієм: максимально розігріти олію на пательні, кинути яйця під гучне шипіння та чекати схоплювання. Проте такий агресивний температурний удар майже неминуче призводить до розчарування: краї білка беруться коричневою сухою кіркою, за текстурою нагадують гуму, а білок навколо жовтка все ще залишається сирим і слизьким.

Метод "холодного старту" (cold pan technique), який активно використовують у французькій ресторанній практиці, повністю ламає цей стереотип. Повільне, плавне нагрівання дозволяє білку делікатно згорнутися в оксамитовий ніжний крем, зберігаючи жовток ідеально рідким, теплим і шовковистим. 

Як посмажити яєчню по-французьки? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти: 
– 2 – 3 свіжі яйця кімнатної температури;
– 20 грамів вершкового масла;
– сіль та перець до смаку;
– сковорідка з якісним антипригарним покриттям або керамічна. 

Приготування: 

  1. Візьміть абсолютно холодну суху сковороду з якісним антипригарним дном (ставити її на увімкнену плиту поки категорично не можна).
  2. Покладіть на дно пательні шматочок якісного вершкового масла й круговими рухами злегка змастіть холодну поверхню, залишивши масло в центрі. Саме вершкове масло, на відміну від рослинної олії, дає яєчні благородний горіховий аромат і кремову текстуру.
  3. Обережно розбийте свіжі яйця просто в холодну сковороду поряд із маслом. Важливо розбивати їх низько над поверхнею, щоб не пошкодити ніжну оболонку жовтків.
  4. Тепер поставте сковороду на плиту та увімкніть найменший або помірно-слабкий вогонь.
  5. У міру того як дно пательні почне повільно прогріватися, масло поступово розтане та рівномірно підтече під білки, обволікаючи їх тонкою плівкою.
  6. Ніякого агресивного шипіння, тріску чи бризок на кухні не буде – процес іде абсолютно тихо та плавно. Білок почне біліти поступово від країв до центру, прогріваючись одночасно по всій своїй товщині.
  7. Коли прозорі ділянки майже зникнуть (приблизно через 4 – 6 хвилин від початку нагріву), пательню можна злегка нахилити й за допомогою чайної ложки кілька разів полити теплим розтопленим маслом ділянку навколо жовтка, щоб він швидше прогрівся, але залишився текучим.
  8. Щойно білок повністю схопиться і стане білосніжним, матовим і желеподібним, а жовток буде затягнутий ледь помітною тонкою плівкою – негайно зніміть сковороду з вогню.
  9. Лише зараз приправте яєчню: посипте дрібкою солі сам білок (якщо сипати сіль на жовток, на ньому утворяться білі цятки) та додайте свіжомелений перець.
  10. Акуратно перекладіть яєчню на теплу тарілку – білок вийде настільки ніжним і танучим, що легко відокремлюватиметься краєм хлібного тосту без жодної підсмаженої сухої плівки знизу.

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