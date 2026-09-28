Большинство из нас с детства привыкли жарить яичницу по одной и той же схеме: максимально разогреть масло на сковороде, бросить яйца под громкое шипение и дождаться, пока они схватятся. Однако такой резкий температурный скачок почти неизбежно приводит к разочарованию: края белка покрываются коричневой сухой корочкой, по текстуре напоминают резину, а белок вокруг желтка по-прежнему остается сырым и скользким.