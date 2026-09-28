Більшість із нас із дитинства звикли смажити яєчню за одним сценарієм: максимально розігріти олію на пательні, кинути яйця під гучне шипіння та чекати схоплювання. Проте такий агресивний температурний удар майже неминуче призводить до розчарування: краї білка беруться коричневою сухою кіркою, за текстурою нагадують гуму, а білок навколо жовтка все ще залишається сирим і слизьким.