Новини Смачно Кулінарні секрети Капуста буде слизькою та м'якою: 4 ознаки качана, який ніколи не можна брати на квашення
26 жовтня, 13:30
2

Капуста буде слизькою та м'якою: 4 ознаки качана, який ніколи не можна брати на квашення

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Навіть якщо до міліграма витримати баланс солі, капуста після ферментації може перетворитися на сіру, м'яку та слизьку кашу. Причина криється не в посуді чи днях місячного календаря, а в самому овочі.

Для тривалого бродіння категорично не підходить салатна чи рання капуста з тонким пухким листям: у ній замало цукру для роботи молочнокислих бактерій, а волокна миттєво розповзаються від солі. Щоб закуска дзвінко хрумтіла всю зиму, качан оцінюють за ключовими параметрами ще біля прилавка. 

Ознаки ідеального качана 

  • Тільки біле листя

Обирайте повністю визрілі пізні або середньопізні качани. Зовнішні захисні листки можуть бути трохи зеленкуватими, але під ними качан має бути молочно-білим і соковитим. Насичено-зелені головки залиште для свіжих салатів – у банці вони втратять будь-яку пружність. 

  • Вага та щільність 

Стисніть качан двома руками: якісний овоч не повинен навіть злегка деформуватися або проминатися. Обирайте головки вагою від 2,5 до 4 кілограмів, які на дотик здаються значно важчими, ніж виглядають візуально. Пухка середина свідчить про брак соку та наявність порожнеч між шарами. 

Обовʼязкова заготовка / Фото "Готувати просто"

  • Злегка приплюснута форма

Більшість перевірених часом сортів для квашення (як-от "Слава", "Мегатон" чи "Харківська зимова") формують дископодібні, ледь сплюснуті зверху качани. Вони вирізняються товстим, м'ясистим листям і мінімальною кількістю жорстких зелених прожилок. 

  • Солодкий смак на зрізі

Бродіння запускається виключно завдяки природним цукрам у клітинах рослини. Якщо продавець дозволяє скуштувати відламаний шматочок, перевірте його: капуста має бути соковитою, з виразним свіжим солодким присмаком. Якщо ж відчувається гіркота, трава або сухість волокон, готова заготовка буде гірчити й погано виділятиме власний розсіл. 

Качани з тріщинами, чорними крапками, ознаками підмерзання чи запахом вогкості купувати не можна: патогенні грибки миттєво зіпсують увесь процес квашення ще в перші 2 – 3 дні. Для вдалої заготовки потрібні лише тугі пізні сорти з солодким хрустким листям.

Пов'язані теми:

Кулінарні секрети