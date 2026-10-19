Як не купити несмачні помідори: 4 ознаки, на які варто дивитися в магазині

Влітку хочеться купити помідори, які пахнуть сонцем і соком, а не розчаруванням. Експерти радять не вестися лише на красивий вигляд плодів і звертати увагу на кілька простих ознак.

Навіть стиглий на вигляд помідор не завжди виявляється вдалим вибором. Є кілька простих ознак, які допоможуть одразу відсіяти плоди, що вже почали псуватися або не будуть смачними.

Помідор може виглядати ідеально, але всередині виявитися водянистим, прісним або вже почати псуватися. Саме тому перед покупкою варто оцінювати не тільки колір, а й шкірку, щільність та аромат.

На що дивитися в першу чергу?

Насамперед огляньте шкірку. На ній не повинно бути вм’ятин, плям чи інших пошкоджень. Якщо помідор має великі плями, шкірка в цих місцях запала або стала м’якою, а під плодом зібралася рідина, такий томат краще не брати.

Такі ознаки часто означають, що всередині вже почалося гниття. У м’яких плодах пліснява та бактерії можуть проникати глибше, ніж здається з першого погляду. Також краще уникати помідорів із надрізами та подряпинами, бо вони швидше псуються.

Вибрати смачний помідор насправді дуже легко / Фото Pixabay

Яким має бути стиглий помідор?

Зверніть увагу на щільність. Надто м’який плід уже перезрів, а дуже твердий, який зовсім не піддається легкому натисканню, навряд чи буде соковитим і ароматним.

Стиглий помідор має здаватися важким для свого розміру й трохи пружинити під пальцями. Саме така текстура зазвичай вказує на хорошу соковитість.

Чи можна оцінити томат за запахом?

Так, і це один із найпростіших способів перевірки! Стиглі помідори мають землистий, трохи солодкуватий аромат. Якщо плід майже не пахне, він може бути водянистим і невиразним на смак.

Якщо ж запах здається неприємним або дивним, краще не ризикувати. У такому разі інтуїція часто спрацьовує краще за красивий зовнішній вигляд.

Чому сезонні помідори зазвичай кращі?

Несезонні помідори часто розраховані на транспортування і тривале зберігання, тому можуть бути менш ароматними. Після покупки також важливо правильно зберігати їх удома, щоб вони довше залишалися свіжими та соковитими.