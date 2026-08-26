Зелень як щойно з грядки: як правильно заморозити кріп

Кріп часто в’яне ще до того, як його встигають додати до обіду. Є простий спосіб зберегти аромат і зробити зелень зручною для щоденного використання.

Кріп швидко втрачає свіжість у холодильнику, але це ще не привід його викидати. Один простий спосіб допоможе зберегти аромат і зробити зелень зручною для щоденного використання.

Щоб кріп не злипнувся в одну крижану грудку, його краще одразу розділити на невеликі порції. Саме так радять у матеріалі Papilot.pl.

Як підготувати кріп до заморожування?

Спершу зелень потрібно добре промити й залишити висохнути. Надлишок вологи варто акуратно прибрати паперовим рушником, а потім дрібно посікти кріп – так, як для картоплі, супу чи соусу.

Після цього подрібнену зелень слід розкласти у форми для кубиків льоду. Трамбувати її не треба: достатньо рівномірно розподілити кріп між комірками. Далі форму ставлять у морозильник.

Аромат літнього врожаю / Фото Pixabay

Що робити після заморожування?

Коли кріп повністю замерзне, кубики можна дістати з форми та пересипати у щільно закритий пакет або контейнер. Це важливо, бо зелень легко вбирає сторонні запахи з морозилки.

Такий спосіб зручний ще й тим, що кріп не треба розморожувати заздалегідь. Достатньо кинути одну порцію просто в гарячу страву – у суп, соус, тушковані овочі, до картоплі або навіть у домашнє масло із зеленню.

Чому цей спосіб працює краще?

Сенс тут простий: заморожування зупиняє псування, а дрібне порціонування не дає всьому запасу перетворитися на незручний крижаний блок. Завдяки цьому кріп залишається практичним і не втрачає свого головного плюса – аромату.

Кріп має й цікаву історію поза кухнею: у довідкових джерелах окремо згадують не лише його листя, а й насіння, яке століттями використовували як пряність. Це ще раз показує, наскільки універсальною може бути ця зелень – і в свіжому, і в замороженому вигляді.

Якщо в холодильнику лежить великий пучок кропу, який ви не встигаєте використати, краще не чекати, поки він зів’яне. Маленькі заморожені порції потім не раз виручать на кухні.