Укроп быстро теряет свежесть в холодильнике, но это еще не повод его выбрасывать. Один простой способ поможет сохранить аромат и сделать зелень удобной для повседневного использования.

Чтобы укроп не слипся в один ледяной ком, его лучше сразу разделить на небольшие порции. Так советуют в материале Papilot.pl.

Как подготовить укроп к заморозке?

Сначала зелень нужно хорошо промыть и оставить высыхать. Излишки влаги следует аккуратно удалить бумажным полотенцем, а затем мелко нарезать укроп – так, как для картофеля, супа или соуса.

После этого измельченную зелень следует разложить в формы для кубиков льда. Уплотнять ее не нужно: достаточно равномерно распределить укроп между ячейками. Затем форму ставят в морозильник.

Аромат летнего урожая / Фото Pixabay

Что делать после замораживания?

Когда укроп полностью замерзнет, кубики можно достать из формы и пересыпать в плотно закрытый пакет или контейнер. Это важно, так как зелень легко впитывает посторонние запахи из морозилки.

Такой способ удобен еще и тем, что укроп не нужно размораживать заранее. Достаточно бросить одну порцию прямо в горячее блюдо – в суп, соус, тушеные овощи, к картофелю или даже в домашнее масло с зеленью.

Почему этот способ работает лучше?

Смысл здесь прост: замораживание останавливает порчу, а мелкое порционирование не дает всему запасу превратиться в неудобный ледяной блок. Благодаря этому укроп остается практичным и не теряет своего главного преимущества – аромата.

У укропа есть и интересная история за пределами кухни: в справочных источниках отдельно упоминаются не только его листья, но и семена, которые веками использовались в качестве пряности. Это еще раз показывает, насколько универсальной может быть эта зелень – и в свежем, и в замороженном виде.

Если в холодильнике лежит большой пучок укропа, который вы не успеваете использовать, лучше не ждать, пока он завянет. Небольшие замороженные порции потом не раз пригодятся на кухне.