Зберігатиметься місяцями без морозилки: перевірений сухий спосіб засолювання сала в банках

Засолювання сала в банках – перевірений часом український метод, який дозволяє зберегти продукт свіжим, ароматним і ніжним упродовж багатьох місяців без використання морозильної камери.

Сало має унікальну властивість: воно вбирає рівно стільки солі, скільки потрібно для консервації, залишаючись соковитим. Таку заготовку можна не лише нарізати до свіжого хліба з часником, а й використовувати для приготування хрустких шкварок, засмажки до борщу чи запікання з картоплею.

Як засолити сало на зиму?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 кілограми свіжого сала (зі шкіркою або проріззю);

– 200 грамів солі крупного або середнього помелу на 1 кілограм сала.

Приготування: