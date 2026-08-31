У сала есть уникальное свойство: оно впитывает ровно столько соли, сколько нужно для консервирования, оставаясь сочным. Такю заготовку можна не тільки нарізати до свіжого хліба з чесноком, але й використовувати для приготування хрустящих шкварок, зажарки до борщу або запекання з картоплею.

Как засолить сало на зиму?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 – 4 килограмма свежего сала (с кожей или без);

– 200 граммов соли крупного или среднего помола на 1 килограмм сала.

Приготовление: