У сала есть уникальное свойство: оно впитывает ровно столько соли, сколько нужно для консервирования, оставаясь сочным. Такю заготовку можна не тільки нарізати до свіжого хліба з чесноком, але й використовувати для приготування хрустящих шкварок, зажарки до борщу або запекання з картоплею.
Как засолить сало на зиму?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 – 4 килограмма свежего сала (с кожей или без);
– 200 граммов соли крупного или среднего помола на 1 килограмм сала.
Приготовление:
- Сало перед засолкой не мойте, достаточно тщательно очистить кожу и поверхность лезвием острого ножа, удаляя возможные загрязнения.
- Нарежьте продукт на удобные порционные брусочки длиной примерно 7 – 10 сантиметров и шириной до 5 сантиметров.
- Обильно обваляйте и натрите солью каждый кусок со всех сторон, соблюдая пропорцию 200 граммов соли на каждый килограмм сырья.
- Плотно уложите брусочки в чистые сухие банки – при комнатной температуре сало становится пластичным и легко утрамбовывается без больших зазоров.
- Переверните наполненные банки вверх дном на тарелку, подложив под горлышко нож или вилку для небольшого наклона, и оставьте так на 2 дня при комнатной температуре, чтобы стекла лишняя влага и рассол.
- Через двое суток верните банки в обычное положение, плотно закройте капроновыми или винтовыми крышками и перенесите в темное прохладное место для длительного хранения.
- В теплое время года банки хранят в холодильнике, а с наступлением устойчивого осенне-зимнего похолодания их можно перенести в погреб, подвал или на застекленный балкон.