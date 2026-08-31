Сало має унікальну властивість: воно вбирає рівно стільки солі, скільки потрібно для консервації, залишаючись соковитим. Таку заготовку можна не лише нарізати до свіжого хліба з часником, а й використовувати для приготування хрустких шкварок, засмажки до борщу чи запікання з картоплею.
Як засолити сало на зиму?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 – 4 кілограми свіжого сала (зі шкіркою або проріззю);
– 200 грамів солі крупного або середнього помелу на 1 кілограм сала.
Приготування:
- Сало перед засолюванням не мийте, достатньо ретельно зачистити шкірку та поверхню лезом гострого ножа, видаляючи можливі забруднення.
- Наріжте продукт зручними порційними брусочками завдовжки приблизно 7–10 сантиметрів і завширшки до 5 сантиметрів.
- Щедро обкачайте та натріть сіллю кожен шматок з усіх боків, дотримуючись пропорції 200 грамів солі на кожен кілограм сировини.
- Щільно вкладіть брусочки в чисті сухі банки – при кімнатній температурі сало стає пластичним і легко трамбується без великих зазорів.
- Переверніть наповнені банки догори дном на тарілку, підклавши під шийку ніж або виделку для невеликого нахилу, і залиште так на 2 дні при кімнатній температурі, щоб стекла зайва волога та розсіл.
- Через дві доби поверніть банки у звичайне положення, щільно закрийте капроновими або гвинтовими кришками та перенесіть у темне прохолодне місце для тривалого зберігання.
- У теплу пору року банки тримають у холодильнику, а з настанням стійкого осінньо-зимового похолодання їх можна перенести до льоху, підвалу або на засклений балкон.