Знайома картина: відкриваєте банку із сіллю чи цукром, а замість дрібних сипучих кристалів усередині утворився суцільний кам'яний моноліт, який доводиться розбивати ножем.

Сіль і цукор є природними гігроскопічними речовинами, тому миттєво втягують вологу з повітря навіть через нещільно закриту кришку, а перепади температури біля плити чи чайника перетворюють вологі кристали на тверду брилу. Щоб назавжди забути про грудки, достатньо змінити умови зберігання та додати в ємність один простий абсорбент із кухонної полиці.

Правильна тара та подалі від пари

Найчастіша помилка – залишати сіль і цукор у відкритих паперових пачках чи поліетиленових пакетах або ставити їх у шафку просто над плитою, мийкою чи електричним чайником. Гаряча пара під час готування осідає на стінках посуду, проникає всередину й запускає злипання.

Пересипте запаси у скляні, керамічні або харчові пластикові банки з герметичною кришкою та силіконовим ущільнювачем і поставте їх у суху шафу на середньому рівні кухні, подалі від нагрівальних приладів та джерел води. Також ніколи не набирайте сіль чи цукор мокрою ложкою – навіть 1 крапля води здатна склеїти половину ємності.

Про грудочки солі та цукру можете забути / Фото Pexels

Що покласти в банку, щоб увібрати зайву вологу

Надійно захистити сіль від злежування допоможе звичайний сирий білий рис: загорніть 1 чайну ложку крупи в невеликий клаптик марлі або паперового фільтра й покладіть на дно сільнички чи банки – зерна вбиратимуть конденсат замість солі. Для цукру краще використати 2 – 3 шматочки сушеної лимонної чи апельсинової цедри або маленький шматочок свіжого білого хліба, покладений поверх кристалів (його варто міняти кожні 3 – 4 дні).

Вони підтримують оптимальний баланс вологості й не дають цукру кам'яніти. Якщо ж брикет уже утворився, не поспішайте його викидати: викладіть затверділий цукор або сіль на деко й просушіть у розігрітій до 60 – 70 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин, після чого розімніть качалкою.