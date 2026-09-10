Деруни темніють ще в мисці: як підготувати картоплю до смаження

Деруни мають бути золотистими, хрусткими й апетитними. Але іноді ще до сковорідки картопляна маса починає темніти, і страва вже не виглядає такою вдалою, як хотілося б.

Деруни мають бути золотистими, хрусткими й апетитними, зазначає Pysznosci. Але іноді ще до сковорідки картопляна маса починає темніти, і страва вже не виглядає такою вдалою, як хотілося б. Причина проста: після натирання картопля контактує з повітрям.

Через це запускається реакція окислення, і тісто поступово змінює колір. На смак це суттєво не впливає, але вигляд дерунів може зіпсувати. Уникнути цього легко. Треба лише додати один інгредієнт і не помилитися з картоплею та пропорціями.

Що додати до тіста, щоб деруни не темніли?

Щоб картопляна маса не ставала коричневою, до неї варто додати 1 – 2 столові ложки лимонного соку або оцту. Кислота сповільнює окислення, тому тісто довше залишається світлим. Та переборщувати з лимонним соком чи оцтом не треба.

Якщо додати забагато, смак готових дерунів може змінитися, а це точно зайве для такої простої страви. Найкраще додавати кислоту одразу після натирання картоплі. Так маса менше контактуватиме з повітрям без захисту й не встигне швидко потемніти.

Як приготувати деруни, щоб тісто не потемніло?

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 1 яйце;

– 2 – 3 столові ложки борошна;

– 1 – 2 столові ложки лимонного соку або оцту;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування: