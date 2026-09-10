Деруны должны быть золотистыми, хрустящими и аппетитными, отмечает Pysznosci. Но иногда еще до того, как они попадают на сковороду, картофельная масса начинает темнеть, и блюдо уже не выглядит так удачно, как хотелось бы. Причина проста: после натирания картофель вступает в контакт с воздухом.
Из-за этого запускается реакция окисления, и тесто постепенно меняет цвет. На вкус это существенно не влияет, но внешний вид оладушек может испортить. Избежать этого легко. Нужно лишь добавить один ингредиент и не ошибиться с картофелем и пропорциями.
Что добавить в тесто, чтобы оладьи не темнели?
Чтобы картофельная масса не становилась коричневой, в нее стоит добавить 1 – 2 столовые ложки лимонного сока или уксуса. Кислота замедляет окисление, поэтому тесто дольше остается светлым. Но переборщить с лимонным соком или уксусом не стоит.
Если добавить слишком много, вкус готовых дерунов может измениться, а это точно лишнее для такого простого блюда. Лучше всего добавлять кислоту сразу после натирания картофеля. Так масса меньше будет контактировать с воздухом без защиты и не успеет быстро потемнеть.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Как приготовить деруны, чтобы тесто не потемнело?
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 1 яйцо;
– 2–3 столовые ложки муки;
– 1–2 столовые ложки лимонного сока или уксуса;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Картофель очистите и натрите.
- Сразу же добавьте лимонный сок или уксус и перемешайте, чтобы масса не потемнела. Добавьте яйцо, муку, соль и перец.
- Хорошо перемешайте тесто, но не добавляйте слишком много муки, чтобы оладьи не стали резиновыми. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте картофельную массу ложкой и жарьте деруны с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавайте горячими.