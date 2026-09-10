Деруны должны быть золотистыми, хрустящими и аппетитными, отмечает Pysznosci. Но иногда еще до того, как они попадают на сковороду, картофельная масса начинает темнеть, и блюдо уже не выглядит так удачно, как хотелось бы. Причина проста: после натирания картофель вступает в контакт с воздухом.

Из-за этого запускается реакция окисления, и тесто постепенно меняет цвет. На вкус это существенно не влияет, но внешний вид оладушек может испортить. Избежать этого легко. Нужно лишь добавить один ингредиент и не ошибиться с картофелем и пропорциями.

Что добавить в тесто, чтобы оладьи не темнели?

Чтобы картофельная масса не становилась коричневой, в нее стоит добавить 1 – 2 столовые ложки лимонного сока или уксуса. Кислота замедляет окисление, поэтому тесто дольше остается светлым. Но переборщить с лимонным соком или уксусом не стоит.

Если добавить слишком много, вкус готовых дерунов может измениться, а это точно лишнее для такого простого блюда. Лучше всего добавлять кислоту сразу после натирания картофеля. Так масса меньше будет контактировать с воздухом без защиты и не успеет быстро потемнеть.

Как приготовить деруны, чтобы тесто не потемнело?

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 1 яйцо;

– 2–3 столовые ложки муки;

– 1–2 столовые ложки лимонного сока или уксуса;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– растительное масло для жарки.

Приготовление: