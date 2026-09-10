Деруни мають бути золотистими, хрусткими й апетитними, зазначає Pysznosci. Але іноді ще до сковорідки картопляна маса починає темніти, і страва вже не виглядає такою вдалою, як хотілося б. Причина проста: після натирання картопля контактує з повітрям.
Через це запускається реакція окислення, і тісто поступово змінює колір. На смак це суттєво не впливає, але вигляд дерунів може зіпсувати. Уникнути цього легко. Треба лише додати один інгредієнт і не помилитися з картоплею та пропорціями.
Що додати до тіста, щоб деруни не темніли?
Щоб картопляна маса не ставала коричневою, до неї варто додати 1 – 2 столові ложки лимонного соку або оцту. Кислота сповільнює окислення, тому тісто довше залишається світлим. Та переборщувати з лимонним соком чи оцтом не треба.
Якщо додати забагато, смак готових дерунів може змінитися, а це точно зайве для такої простої страви. Найкраще додавати кислоту одразу після натирання картоплі. Так маса менше контактуватиме з повітрям без захисту й не встигне швидко потемніти.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Як приготувати деруни, щоб тісто не потемніло?
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 1 яйце;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– 1 – 2 столові ложки лимонного соку або оцту;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– олія для смаження.
Приготування:
- Картоплю очистьте й натріть.
- Одразу додайте лимонний сік або оцет і перемішайте, щоб маса не темніла. Додайте яйце, борошно, сіль і перець.
- Добре перемішайте тісто, але не сипте забагато борошна, щоб деруни не стали гумовими. Розігрійте сковорідку з олією, викладайте картопляну масу ложкою й смажте деруни з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавайте гарячими.