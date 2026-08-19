Домашній сир із зеленню: простий рецепт без складних інгредієнтів

Домашній сир із молока та кефіру готується без складного обладнання,.Його структура з'являється завдяки звичайному зсіданню молочного білка.

Домашній сир із молока та кефіру готується просто, а смакує всім. У цьому рецепті все тримається на поєднанні молока, кефіру, яєць і зелені.

Як приготувати сир вдома?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів жирного молока;

– 500 мілілітрів жирного кефіру;

– 3 яйця;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 1 – 2 чайні ложки солі;

– по дрібці тмину та червоного гострого перцю;

– пучок зелені.

Приготування: