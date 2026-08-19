Домашний творог из молока и кефира готовится просто, а нравится всем. В этом рецепте все зависит от сочетания молока, кефира, яиц и зелени.

Как приготовить творог дома?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 миллилитров жирного молока;

– 500 миллилитров жирного кефира;

– 3 яйца;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 1–2 чайные ложки соли;

– по щепотке тмина и красного острого перца;

– пучок зелени.

Приготовление: