Домашний творог из молока и кефира готовится просто, а нравится всем. В этом рецепте все зависит от сочетания молока, кефира, яиц и зелени.

Как приготовить творог дома?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 миллилитров жирного молока;
– 500 миллилитров жирного кефира;
– 3 яйца;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 1–2 чайные ложки соли;
– по щепотке тмина и красного острого перца;
– пучок зелени.

Приготовление:

  1. В кастрюлю налейте молоко и кефир. Нагревайте на среднем огне, но не кипятите.
  2. Яйца взбейте с солью вилкой.
  3. Влейте яичную смесь в молочно-кефирную смесь тонкой струйкой, постоянно помешивая.
  4. Варите на среднем огне около 10 минут, пока сыворотка полностью не отделится.
  5. Слегка остудите молочно-яичную массу. Добавьте нарезанную зелень, тмин, чеснок и перец, перемешайте.
  6. На дуршлаг выстелите марлю в 4 слоя, выложите массу и дождитесь, пока стечет жидкость.
  7. Переложите творог в контейнер или миску, сверху положите гнет и уберите в холодильник на ночь.