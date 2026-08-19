Домашній сир із молока та кефіру готується просто, а смакує всім. У цьому рецепті все тримається на поєднанні молока, кефіру, яєць і зелені.
Як приготувати сир вдома?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів жирного молока;
– 500 мілілітрів жирного кефіру;
– 3 яйця;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 1 – 2 чайні ложки солі;
– по дрібці тмину та червоного гострого перцю;
– пучок зелені.
Приготування:
- У каструлю влийте молоко і кефір. Нагрівайте на середньому вогні, але не кип'ятіть.
- Яйця збийте з сіллю виделкою.
- Влийте яєчну суміш у молочно-кефірну тонкою цівкою, постійно помішуючи.
- Варіть на середньому вогні близько 10 хвилин, поки сироватка повністю не відділиться.
- Трохи остудіть молочно-яєчну масу. Додайте нарізану зелень, тмин, часник і перець, перемішайте.
- На друшляк постеліть марлю в 4 шари, викладіть масу й дочекайтеся, поки стече рідина.
- Перекладіть сир у контейнер або миску, зверху поставте гніт і приберіть у холодильник на ніч.