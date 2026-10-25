25 жовтня, 22:41
Курка, ананас і багато сиру: ці гарячі бутерброди просять готувати ще
Гарячі бутерброди добре виручають, коли хочеться чогось ситного без довгого приготування. Тут не потрібно окремо смажити начинку чи готувати складний соус – усе можна зібрати просто на шматочку хліба й відправити в духовку.
Курка, ананас, цибуля та сир дають соковиту начинку з легкою солодкістю й рум’яною скоринкою зверху. Такий варіант зручно приготувати і на швидку вечерю, і як гарячу закуску до столу, стверджує Твоя порція насолоди.
Як приготувати гарячі бутерброди з куркою та ананасом?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: залежить від кількості шматочків хліба
Інгредієнти:
– хліб або батон;
– куряче філе;
– 1 столова ложка сметани;
– часник до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– ріпчаста цибуля;
– консервований ананас;
– твердий сир.
Як приготувати гарячі бутерброди: дивіться відео
Приготування:
- Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього шматочки хліба.
- Куряче філе подрібніть у блендері. Додайте сіль, чорний мелений перець, подрібнений часник і столову ложку сметани. Добре перемішайте.
- Кожен шматочок хліба змастіть шаром курячої маси.
- Цибулю наріжте тонкими півкільцями та розкладіть поверх курки.
- Консервований ананас наріжте невеликими шматочками та викладіть поверх цибулі.
- Твердий сир натріть на крупній тертці та щедро посипте бутерброди.
- Запікайте у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 25 хвилин, доки курка приготується, а сир добре підрум’яниться.
- Подавайте бутерброди гарячими.