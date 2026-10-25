Курка, ананас і багато сиру: ці гарячі бутерброди просять готувати ще

Гарячі бутерброди добре виручають, коли хочеться чогось ситного без довгого приготування. Тут не потрібно окремо смажити начинку чи готувати складний соус – усе можна зібрати просто на шматочку хліба й відправити в духовку.

Курка, ананас, цибуля та сир дають соковиту начинку з легкою солодкістю й рум’яною скоринкою зверху. Такий варіант зручно приготувати і на швидку вечерю, і як гарячу закуску до столу, стверджує Твоя порція насолоди.

Як приготувати гарячі бутерброди з куркою та ананасом?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: залежить від кількості шматочків хліба

Інгредієнти:

– хліб або батон;

– куряче філе;

– 1 столова ложка сметани;

– часник до смаку;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– ріпчаста цибуля;

– консервований ананас;

– твердий сир.

Як приготувати гарячі бутерброди: дивіться відео

Приготування: