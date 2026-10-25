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25 жовтня, 22:41
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Курка, ананас і багато сиру: ці гарячі бутерброди просять готувати ще

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Гарячі бутерброди добре виручають, коли хочеться чогось ситного без довгого приготування. Тут не потрібно окремо смажити начинку чи готувати складний соус – усе можна зібрати просто на шматочку хліба й відправити в духовку.

Курка, ананас, цибуля та сир дають соковиту начинку з легкою солодкістю й рум’яною скоринкою зверху. Такий варіант зручно приготувати і на швидку вечерю, і як гарячу закуску до столу, стверджує Твоя порція насолоди.

Як приготувати гарячі бутерброди з куркою та ананасом?

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: залежить від кількості шматочків хліба 

Інгредієнти: 
– хліб або батон; 
– куряче філе; 
– 1 столова ложка сметани; 
– часник до смаку; 
– сіль до смаку; 
– чорний мелений перець до смаку; 
– ріпчаста цибуля; 
– консервований ананас; 
– твердий сир. 

Як приготувати гарячі бутерброди: дивіться відео

Приготування: 

  1. Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього шматочки хліба.
  2. Куряче філе подрібніть у блендері. Додайте сіль, чорний мелений перець, подрібнений часник і столову ложку сметани. Добре перемішайте.
  3. Кожен шматочок хліба змастіть шаром курячої маси.
  4. Цибулю наріжте тонкими півкільцями та розкладіть поверх курки.
  5. Консервований ананас наріжте невеликими шматочками та викладіть поверх цибулі.
  6. Твердий сир натріть на крупній тертці та щедро посипте бутерброди.
  7. Запікайте у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 25 хвилин, доки курка приготується, а сир добре підрум’яниться.
  8. Подавайте бутерброди гарячими.

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