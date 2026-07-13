Сковорода, духовка чи аерогриль: де куряче філе виходить найсоковитішим

Приготувати куряче філе так, щоб вона не перетворилася на суху "підошву" — справжнє мистецтво, яке під силу не кожному кулінару.

Куряча грудка – це справжній кулінарний хамелеон. Вона може стати основою для сотень страв: від вишуканого салату "Цезар" до швидких бутербродів на роботу. Проте цей шматок м'яса має підступний характер. Варто трохи помилитися з температурою чи часом – і замість ніжного обіду ви отримаєте суху та гумову текстуру, яку важко проковтнути. Журналістка видання Mirror вирішила провести експеримент і протестувати три найпопулярніші методи приготування курячої грудки: в аерогрилі, духовці та на сковороді, щоб знайти ідеальний спосіб.

Підготовка та секретний маринад

Перед початком експерименту авторка підготувала три великі курячі грудки. Головне правило – перед приготуванням м'ясо обов'язково має полежати та нагрітися до кімнатної температури. Якщо кинути холодну курку на гарячу поверхню, волокна різко стиснуться, і весь сік просто витече.



Маринування курячих грудок перед приготуванням / Фото unsplash

Для маринування використовувалися прості, але дієві інгредієнти:

Оливкова олія (для утримання вологи);

Суха суміш спецій до курки.

Після того як спеції рівномірно розподілили по м'ясу, розпочалося тестування трьох кулінарних методів.

Спосіб №1: Аерогриль (мультипіч)

Приготування в аерогрилі – один із найшвидших сучасних методів. Гаряче повітря швидко циркулює навколо продукту, створюючи ефект конвекції.

Процес: грудку поклали в кошик без попереднього розігріву приладу. Запікали при температурі 200 градусів протягом 20 хвилин (для менших шматочків вистачило б 16 – 18 хвилин). Готовність перевіряли кулінарним термометром – температура всередині м'яса досягла безпечних 74 градусів. Після цього курці дали відпочити 5 хвилин.



Правильно приготовлена куряча грудка має бути соковитою / Фото Mirror

Результат: м'ясо пропеклося дуже рівномірно, набуло гарного кольору, а всередині залишилося напрочуд соковитим. Єдиний мінус – обмежений простір кошика аерогриля, де важко приготувати велику порцію за один раз.

Оцінка: 8.5/10.

Спосіб №2: Класична духовка

Запікання в духовці часто асоціюється із сухою куркою, адже гаряче повітря поступово висушує поверхню м'яса.

Процес: духовку розігріли до 200 градусів (режим конвекції). Грудку запікали 30 хвилин, після чого залишили відпочивати на 5 хвилин.

Результат: завдяки стабільному теплу м'ясо приготувалося рівномірно та зберегло вологу. Проте зовні воно виглядало блідим і не апетитним, йому бракувало рум'яної скоринки та насиченого смаку. Цей метод непоганий для заготівлі м'яса в салати, але як самостійна страва така курка не вражає.

Оцінка: 7.5/10.

Спосіб №3: Сковорода (абсолютний переможець)

Смаження на відкритому вогні завжди викликає побоювання, адже м'ясо може швидко пригоріти зовні, залишившись сирим усередині.

Процес: сковороду змастили олією та сильно розігріли. Грудку швидко обсмажили на сильному вогні, накривши кришкою на 2 хвилини. Потім м'ясо перевернули, знову тримали під кришкою 2 хвилини. Після цього в сковороду додали трохи води, зменшили вогонь до середньо-слабкого і тушкували під кришкою ще 5 хвилин. Перед нарізанням м'ясо відпочивало 5 хвилин.

Результат: прямий контакт із гарячою поверхнею подарував страві неймовірну золотаву скоринку. Додавання води наприкінці створило ефект пари, що зберегло внутрішню соковитість. М'ясо вийшло найніжнішим і найсоковитішим з усіх варіантів. Єдиний недолік – брудна сковорода, яку довелося довго відмивати.

Оцінка: 10/10.