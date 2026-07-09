Не маринуйте всі гриби однаково: 3 рецепти на зиму, які відкривають різний смак

Мариновані гриби на зиму найчастіше готують тоді, коли після вдалого збору їх уже не хочеться просто смажити чи сушити. Різні гриби поводяться в банках по-різному: білі важливо зберегти світлими й щільними, а для інших видів може краще підійти інший маринад або спосіб підготовки.

24 Канал зібрав кілька варіантів маринування, які можна обрати залежно від того, які гриби є під рукою. Почати варто з білих грибів – їх спершу відварюють із лимонною кислотою, а потім доварюють уже в маринаді з сіллю, цукром, оцтом і спеціями.

Як приготувати мариновані білі гриби на зиму?

Час: приблизно 1 година 30 хвилин

приблизно 1 година 30 хвилин Порцій: залежить від кількості грибів

Інгредієнти:

– білі гриби;

– вода для першого відварювання;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти для першого відварювання;

– вода для маринаду;

– 1 столова ложка солі без гірки на 1 літр грибів із водою;

– 2 столові ложки цукру без гірки на 1 літр грибів із водою;

– 2 столові ложки оцту 9% на 1 літр грибів із водою;

– лавровий лист;

– чорний перець горошком.

Як замаринувати гриби: дивіться відео

Приготування:

Білі гриби добре почистіть і помийте. Найзручніше брати невеликі міцні гриби, але більші також підійдуть, якщо вони тверді й не червиві. Великі гриби розріжте на 2 – 3 частини, а дрібні можна залишити цілими. Перекладіть гриби в каструлю, додайте 1 чайну ложку лимонної кислоти, залийте водою та поставте на плиту. Лимонна кислота потрібна для того, щоб гриби залишилися світлими. Після закипання проваріть гриби 15 хвилин, потім добре процідіть і промийте, щоб вони не були слизькими. Поверніть гриби в каструлю та знову залийте водою так, щоб вони вільно плавали. На цьому етапі важливо порахувати загальний об’єм грибів разом із водою в каструлі, бо саме від нього залежать пропорції маринаду. Наприклад, якщо в каструлі разом грибів і води вийшло 4 літри, потрібно додати 4 столові ложки солі без гірки, 8 столових ложок цукру без гірки та 8 столових ложок оцту 9%. Коли вода з грибами почне закипати вдруге, додайте сіль, цукор, оцет, лавровий лист і чорний перець горошком. Накрийте каструлю кришкою та варіть гриби в маринаді 30 – 40 хвилин. У рецепті гриби варили 40 хвилин. Гарячі гриби одразу розкладіть у чисті стерилізовані банки й залийте тим самим маринадом, у якому вони варилися. Гриби мають бути повністю покриті маринадом. Закрийте банки стерилізованими кришками. Додатково стерилізувати банки з грибами не потрібно, але самі банки обов’язково мають бути стерильними.

Як приготувати мариновані опеньки за карпатським рецептом?

Час : приблизно 1 година 30 хвилин + час на стікання грибів

: приблизно 1 година 30 хвилин + час на стікання грибів Порцій: залежить від кількості грибів

Інгредієнти:

– опеньки;

– вода для замочування грибів;

– сіль для замочування грибів;

– лимонна кислота для першого відварювання;

– вода для заливання банок;

– лавровий лист;

– чорний перець горошком;

– духмяний перець;

– гвоздика за бажанням.

На 1 банку об’ємом 500 мілілітрів:

– 1 чайна ложка кам’яної солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка оцту 9%.

Що робити з грибами на зиму: дивіться відео

Приготування:

Опеньки добре почистіть і промийте. Залийте гриби холодною водою, додайте сіль і залиште на кілька годин. Після цього ще раз ретельно промийте гриби й поставте відварюватися. Під час варіння сіль додавати не потрібно, бо маринад уже буде солоним. Додайте лише трохи лимонної кислоти. Варіть опеньки приблизно 40 хвилин, після чого добре промийте їх холодною водою, щоб на грибах не утворювалася слизь. Відкиньте гриби на друшляк і залиште на кілька годин, щоб стекла зайва рідина. За потреби можна залишити їх стікати на ніч. Банки для цього рецепта достатньо добре помити, стерилізувати їх заздалегідь не потрібно, адже гриби потім стерилізуватимуться вже в банках. На дно кожної півлітрової банки покладіть лавровий лист, чорний перець горошком, духмяний перець і за бажанням гвоздику. Наповніть банки грибами, але не накладайте їх занадто щільно й до самого верху, бо під час стерилізації маринад може википати, а верхній шар грибів залишиться без рідини. Зверху в кожну банку додайте 1 чайну ложку кам’яної солі, 1 столову ложку цукру та 1 столову ложку оцту 9%. Залийте гриби звичайною питною водою, накрийте кришками й поставте стерилізуватися приблизно на 40 хвилин. Щоб кришки не злітали під час кипіння, зверху можна покласти щось важке. Після стерилізації банки закрутіть, переверніть, закутайте й залиште до повного охолодження. Зберігайте мариновані опеньки в прохолодному темному місці.

Як приготувати мариновані шампіньйони?

Час : 25 хвилин + охолодження

: 25 хвилин + охолодження Порцій: приблизно 1 кілограм грибів

Інгредієнти:

– 1 кілограм дрібних шампіньйонів;

– 1,5 літра води для першого відварювання;

– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;

– 1 літр води для маринаду;

– 3 чайні ложки солі;

– 4 чайні ложки цукру;

– 100 мілілітрів оцту 9%;

– 50 мілілітрів олії;

– кілька зубчиків часнику;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– 1 чайна ложка коріандру в зернах;

– 10 горошин чорного перцю;

– 4 горошини духмяного перцю;

– 4 – 6 лаврових листків.

Приготування: