Для ситних бутербродів не обов’язково купувати ковбасу чи шинку. Зі звичайних рибних консервів можна за 15 хвилин приготувати ніжну намазку, якої вистачить на сніданок для всієї родини.

Сардини мають виразний рибний смак, а завдяки плавленому сиру намазка буде особливо ніжною. Її можна приготувати ще звечора, а вранці подати зі свіжим хлібом або хрусткими грінками, зазначає Українська хата. Як приготувати намазку з сардин і плавленого сиру? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 банка консервованих сардин;

– 2 варені яйця;

– 1 плавлений сирок;

– 1 столова ложка майонезу з гіркою;

– сіль до смаку. Як приготувати намазку: дивіться відео Приготування: З консервованих сардин злийте рідину, перекладіть рибу в миску та добре розімніть виделкою. Варені яйця очистьте та натріть на великій тертці. Плавлений сирок також натріть на великій тертці. Додайте яйця та плавлений сир до сардин. Заправте майонезом і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. За потреби додайте сіль. Готову намазку викладіть на скибочки свіжого або підсушеного хліба та подавайте.