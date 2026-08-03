Консервований перець, начинений баклажанами: томатний сік робить смак ще глибшим

Перець із баклажановою начинкою — не просто ще одна банальна зимова закрутка,. Це пікантна страва з виразним середземноморським характером. У ній є і ніжність овочів, і яскравість маринаду, і той самий томатний акцент, який робить смак глибшим.

Консервований перець із баклажановою начинкою виходить не просто пікантним – у ньому добре відчувається томатний акцент, який робить смак глибшим Пояснюємо, як приготувати цю консервацію за рецептом SHUBA і чому перець у кулінарії має таку давню історію.

Що робить цю заготівлю особливою?

У цій страві перець працює не як проста оболонка. Його наповнюють рулетиками з баклажанів, змащеними сумішшю часнику та петрушки, а потім заливають томатним соком. Саме томатний сік робить смак насиченішим і допомагає заготівлі не губитися після зберігання.

За задумом рецепта це може бути не лише закуска на зиму, а й вегетаріанська основна страва або гарнір. Найкраще вона поєднується з нейтральними гарнірами, наприклад, з кускусом.

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм солодкого перцю;

– 500 грамів баклажанів;

– 200 грамів часнику;

– 50 грамів петрушки;

– 200 мілілітрів соняшникової олії;

– 200 мілілітрів оцту;

– 200 мілілітрів води;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів солі;

– 300 мілілітрів томатного соку;

– 2 лаврові листки.

Приготування:

Овочі й зелень помийте. Перець почистьте від серцевин, баклажани наріжте пластинками. Часник почистьте і пропустіть через прес, петрушку подрібніть і змішайте. У каструлю налийте воду, додайте олію, оцет, цукор, сіль і лаврові листки, доведіть до кипіння. Покладіть у киплячий маринад перець і баклажани. Варіть 7 хвилин, потім відкиньте на друшляк і дайте трохи охолонути. Пластинки баклажанів намастіть масою з часнику і петрушки, зверніть рулетиками й начиняйте ними перці – по кілька штук в один перець. Укладіть перці в стерилізовані банки, залийте киплячим томатним соком і накрийте кришками. Стерилізуйте 20 хвилин, закатайте стерилізованими кришками й зберігайте в прохолодному місці.

Чому перець так добре працює в консервації

Перець має давню історію: солодкий болгарський перець і гострі перці з роду Capsicum походять із Месо та Південної Америки. Після епохи Великих географічних відкриттів вони швидко поширилися світом і стали звичними в європейських кухнях.

Цікаво, що слово "pepper" для плодів Capsicum закріпилося в англійській мові лише у XVIII столітті – значно пізніше, ніж сама рослина потрапила до Європи.

Ще один важливий факт: пекучість перців визначають не "смаком гостроти", а капсаїциноїдами – особливими алкалоїдами, які містяться лише в перцях роду Capsicum. Дослідження UC Davis показують, що ця ознака еволюціонувала як захист рослини від ссавців.