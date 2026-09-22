Простий шоколадний торт до чаю на 1 стакані кефіру: м’який корж і крем без складних кроків

Шоколадний торт на кефірі можна зібрати дуже швидко, адже тісто змішують без складної техніки. Випікати протрібно приблизно 25 хвилин і на столі торт з кремом зі сметани та вареного згущеного молока.

Шоколадний торт на кефірі збирається швидко, а випікається ще швидше: без складних рухів, але з дуже м’яким результатом. Кефір містить кислоту, яка реагує з содою, і в процесі виділяється вуглекислий газ. Саме він розпушує тісто зсередини, тож корж виходить ніжним навіть у дуже простому домашньому рецепті, наголошує Господинька. Що потрібно для торта? Час: 10 хвилин + 25 хвилин випікання

10 хвилин + 25 хвилин випікання Порцій: не вказано Інгредієнти:

– 300 мілілітрів йогурту або кефіру;

– половина чайної ложки соди;

– 250 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 100 мілілітрів олії;

– 250 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 3 столові ложки какао;

– 50 мілілітрів окропу;

– 400 грамів сметани 20%;

– 200 грамів вареного згущеного молока. Приготування: У миску вливають йогурт або кефір, додають соду, цукор та яйця. Перемішують вінчиком, потім вливають олію і ще раз перемішують. Додають борошно, розпушувач і какао. Наприкінці вливають окріп і доводять тісто до однорідної, гладкої консистенції без грудочок. Готове тісто виливають на стандартне деко, застелене пергаментом. Випікають у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25 хвилин. Готовність перевіряють дерев’яною шпажкою. Коли бісквіт охолоне, зрізають краї та подрібнюють їх у крихту. Сам бісквіт розрізають на 2 частини. Для крему до сметани додають варене згущене молоко і перемішують до однорідності. Перший корж щедро змащують кремом, накривають другим і також покривають кремом верх та боки. Торт обсипають підготовленою крихтою і залишають на деякий час, щоб він просочився.