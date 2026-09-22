Простий шоколадний торт до чаю на 1 стакані кефіру: м’який корж і крем без складних кроків
Шоколадний торт на кефірі можна зібрати дуже швидко, адже тісто змішують без складної техніки. Випікати протрібно приблизно 25 хвилин і на столі торт з кремом зі сметани та вареного згущеного молока.
Шоколадний торт на кефірі збирається швидко, а випікається ще швидше: без складних рухів, але з дуже м’яким результатом. Кефір містить кислоту, яка реагує з содою, і в процесі виділяється вуглекислий газ. Саме він розпушує тісто зсередини, тож корж виходить ніжним навіть у дуже простому домашньому рецепті, наголошує Господинька.
Що потрібно для торта?
- Час: 10 хвилин + 25 хвилин випікання
- Порцій: не вказано
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів йогурту або кефіру;
– половина чайної ложки соди;
– 250 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 100 мілілітрів олії;
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 3 столові ложки какао;
– 50 мілілітрів окропу;
– 400 грамів сметани 20%;
– 200 грамів вареного згущеного молока.
Приготування:
- У миску вливають йогурт або кефір, додають соду, цукор та яйця.
- Перемішують вінчиком, потім вливають олію і ще раз перемішують.
- Додають борошно, розпушувач і какао.
- Наприкінці вливають окріп і доводять тісто до однорідної, гладкої консистенції без грудочок.
- Готове тісто виливають на стандартне деко, застелене пергаментом.
- Випікають у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25 хвилин.
- Готовність перевіряють дерев’яною шпажкою.
- Коли бісквіт охолоне, зрізають краї та подрібнюють їх у крихту.
- Сам бісквіт розрізають на 2 частини.
- Для крему до сметани додають варене згущене молоко і перемішують до однорідності.
- Перший корж щедро змащують кремом, накривають другим і також покривають кремом верх та боки.
- Торт обсипають підготовленою крихтою і залишають на деякий час, щоб він просочився.