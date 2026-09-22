Шоколадний торт на кефірі збирається швидко, а випікається ще швидше: без складних рухів, але з дуже м’яким результатом. Кефір містить кислоту, яка реагує з содою, і в процесі виділяється вуглекислий газ. Саме він розпушує тісто зсередини, тож корж виходить ніжним навіть у дуже простому домашньому рецепті, наголошує Господинька.

Що потрібно для торта?

Час: 10 хвилин + 25 хвилин випікання

10 хвилин + 25 хвилин випікання Порцій: не вказано

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів йогурту або кефіру;

– половина чайної ложки соди;

– 250 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 100 мілілітрів олії;

– 250 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 3 столові ложки какао;

– 50 мілілітрів окропу;

– 400 грамів сметани 20%;

– 200 грамів вареного згущеного молока.

Приготування: