Шоколадный торт на кефире готовится быстро, а выпекается еще быстрее: без сложных манипуляций, но с очень нежным результатом. Кефир содержит кислоту, которая вступает в реакцию с содой, и в процессе выделяется углекислый газ. Именно он разрыхляет тесто изнутри, поэтому корж получается нежным даже в очень простом домашнем рецепте, отмечает Господинька.
Что нужно для торта?
- Время: 10 минут + 25 минут выпечки
- Порций: не указано
Ингредиенты:
– 300 миллилитров йогурта или кефира;
– половина чайной ложки соды;
– 250 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 250 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 3 столовые ложки какао;
– 50 миллилитров кипятка;
– 400 граммов сметаны 20%;
– 200 граммов вареного сгущенного молока.
Приготовление:
- В миску наливают йогурт или кефир, добавляют соду, сахар и яйца.
- Перемешивают венчиком, затем вливают масло и еще раз перемешивают.
- Добавляют муку, разрыхлитель и какао.
- В конце вливают кипяток и доводят тесто до однородной, гладкой консистенции без комочков.
- Готовое тесто выливают на стандартный противень, застеленный пергаментом.
- Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.
- Готовность проверяют деревянной шпажкой.
- Когда бисквит остынет, срезают края и измельчают их в крошку.
- Сам бисквит разрезают на 2 части.
- Для крема к сметане добавляют вареное сгущенное молоко и перемешивают до однородности.
- Первый корж щедро смазывают кремом, накрывают вторым и также покрывают кремом верх и бока.
- Торт посыпают приготовленной крошкой и оставляют на некоторое время, чтобы он пропитался.