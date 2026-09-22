Шоколадный торт на кефире готовится быстро, а выпекается еще быстрее: без сложных манипуляций, но с очень нежным результатом. Кефир содержит кислоту, которая вступает в реакцию с содой, и в процессе выделяется углекислый газ. Именно он разрыхляет тесто изнутри, поэтому корж получается нежным даже в очень простом домашнем рецепте, отмечает Господинька.

Что нужно для торта?

Время: 10 минут + 25 минут выпечки

10 минут + 25 минут выпечки Порций: не указано

Ингредиенты:

– 300 миллилитров йогурта или кефира;

– половина чайной ложки соды;

– 250 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 250 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 3 столовые ложки какао;

– 50 миллилитров кипятка;

– 400 граммов сметаны 20%;

– 200 граммов вареного сгущенного молока.

Приготовление: