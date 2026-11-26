26 листопада, 07:35
2 доби в пляшці – і скумбрія "як копчена": весь секрет у тому, чим її залити
Для приготування скумбрії із золотавим відтінком, як у копченої риби, не обов’язково мати коптильню. Подібного кольору можна досягти за допомогою домашнього маринаду зі звичайних кухонних продуктів.
Цікава особливість цього рецепта – використання пластикової пляшки замість традиційного посуду для маринування. Завдяки її формі зручно повністю занурити рибу в розсіл, зазначає LaSyshka.
Як приготувати скумбрію "як копчену" в пляшці?
- Час: 2 доби + підготовка
- Порцій: 4 – 6
Інгредієнти:
– 1 скумбрія;
– 1,5 літра води;
– жменя цибулиння;
– 2 столові ложки солі з гіркою;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка чорного чаю;
– 12 горошин чорного перцю;
– духмяний перець до смаку;
– гвоздика до смаку;
– коріандр до смаку.
Що додати до скумбрії: перегляньте відео
Приготування:
- У каструлю покладіть добре промите цибулиння.
- Додайте сіль, цукор, чорний чай, чорний перець горошком, духмяний перець, гвоздику та коріандр.
- Влийте 1,5 літра води, добре перемішайте та поставте каструлю на вогонь.
- Доведіть маринад до кипіння, зменште вогонь і варіть приблизно 7 хвилин.
- Готовий маринад процідіть і повністю охолодіть. Скумбрію потрібно заливати тільки холодною рідиною.
- У риби відріжте голову, видаліть нутрощі та добре промийте тушку.
- У пластикової пляшки зріжте верхню частину. Підберіть пляшку такої висоти, щоб скумбрія могла стояти в ній майже вертикально.
- Покладіть рибу в пляшку хвостом догори. За потреби хвіст можна зафіксувати дерев’яною шпажкою.
- Залийте скумбрію холодним маринадом так, щоб рідина максимально покривала всю тушку.
- Накрийте пляшку харчовою плівкою або пакетом і поставте в холодильник на 2 доби.
- Через 2 доби дістаньте скумбрію з маринаду та добре обсушіть паперовими рушниками.
- Наріжте рибу порційними шматочками та подавайте. Цибулиння й чай надають їй темного кольору, схожого на копчену скумбрію.