Для приготування скумбрії із золотавим відтінком, як у копченої риби, не обов’язково мати коптильню. Подібного кольору можна досягти за допомогою домашнього маринаду зі звичайних кухонних продуктів.

Цікава особливість цього рецепта – використання пластикової пляшки замість традиційного посуду для маринування. Завдяки її формі зручно повністю занурити рибу в розсіл, зазначає LaSyshka. Як приготувати скумбрію "як копчену" в пляшці? Час : 2 доби + підготовка

: 2 доби + підготовка Порцій: 4 – 6 Інгредієнти:

– 1 скумбрія;

– 1,5 літра води;

– жменя цибулиння;

– 2 столові ложки солі з гіркою;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка чорного чаю;

– 12 горошин чорного перцю;

– духмяний перець до смаку;

– гвоздика до смаку;

– коріандр до смаку. Що додати до скумбрії: перегляньте відео Приготування: У каструлю покладіть добре промите цибулиння. Додайте сіль, цукор, чорний чай, чорний перець горошком, духмяний перець, гвоздику та коріандр. Влийте 1,5 літра води, добре перемішайте та поставте каструлю на вогонь. Доведіть маринад до кипіння, зменште вогонь і варіть приблизно 7 хвилин. Готовий маринад процідіть і повністю охолодіть. Скумбрію потрібно заливати тільки холодною рідиною. У риби відріжте голову, видаліть нутрощі та добре промийте тушку. У пластикової пляшки зріжте верхню частину. Підберіть пляшку такої висоти, щоб скумбрія могла стояти в ній майже вертикально. Покладіть рибу в пляшку хвостом догори. За потреби хвіст можна зафіксувати дерев’яною шпажкою. Залийте скумбрію холодним маринадом так, щоб рідина максимально покривала всю тушку. Накрийте пляшку харчовою плівкою або пакетом і поставте в холодильник на 2 доби. Через 2 доби дістаньте скумбрію з маринаду та добре обсушіть паперовими рушниками. Наріжте рибу порційними шматочками та подавайте. Цибулиння й чай надають їй темного кольору, схожого на копчену скумбрію.