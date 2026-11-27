Найбільше часу під час приготування класичного "Наполеона" потрібно на розкачування та випікання коржів. Однак цей етап можна пропустити й отримати ніжний багатошаровий десерт із заварним кремом навіть без духовки.

Відома українська кулінарка Лілія Цвіт поділилася рецептом лінивого "Наполеона", для якого замість коржів достатньо взяти звичайне листкове печиво "Вушка". На приготування торта знадобиться лише 30 хвилин, а після ночі в холодильнику він буде м’яким і добре просоченим, зазначає Лілія Цвіт. Як приготувати торт "Наполеон" без випікання? Час : 30 хвилин + час на просочування

: 30 хвилин + час на просочування Порцій: 8 Інгредієнти:

– 500 грамів листкового печива "Вушка";

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 800 мілілітрів молока;

– 100 грамів вершкового масла. Як зробити "лінивий" наполеон: дивіться відео Приготування: У сотейнику з товстим дном з’єднайте яйця, цукор і кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішайте вінчиком до однорідності. Поступово влийте молоко, продовжуючи перемішувати, щоб не залишилося грудочок. Поставте сотейник на невеликий вогонь і варіть крем, постійно помішуючи, до загустіння. Зніміть крем із вогню, додайте вершкове масло та перемішайте до його повного розчинення. Перебийте занурювальним блендером до гладкої консистенції. На дно роз’ємної форми викладіть шар печива, щільно заповнюючи всю поверхню. Щедро змастіть заварним кремом. Повторіть чергування печива та крему, сформувавши три шари. Верхній шар також змастіть кремом. Решту печива подрібніть у крихту та посипте нею поверхню торта. За бажанням додатково прикрасьте десерт. Поставте торт у холодильник щонайменше на 6 – 8 годин, а краще на ніч, щоб печиво добре просочилося кремом.