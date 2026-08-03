Один секрет, і перезрілий кабачок перетвориться на справжній делікатес — легкий рецепт цукатів

Перезрілий кабачок не обов’язково відправляти в смітник: із нього виходять ароматні домашні цукати, які нагадують мармелад або ананас.

Перезрілий кабачок не обов’язково відправляти в смітник: із нього виходять ароматні домашні цукати, які нагадують мармелад або ананас.

Цей рецепт особливо виручає наприкінці літа, коли великі плоди вже не годяться для звичайних страв, зате чудово працюють у десерті.

Чому саме перезрілий кабачок

У великих кабачків щільніша м’якоть, тож вона краще тримає форму під час варіння і не розварюється. Молоді плоди для цукатів підходять гірше: у них більше вологи, тому результат виходить слабшим.

Ще один плюс – цитрусові. Лимон і апельсин не лише додають аромату, а й повністю забирають характерний овочевий присмак.

Цікаво, що кабачок ботанічно належить до виду Cucurbita pepo – тієї ж групи, що об’єднує і гарбузи, і патисони. Тобто на кухні це різні овочі, а в природі – дуже близькі родичі.

Як приготувати цукати з кабачків?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм очищених кабачків;

– 800 грамів цукру;

– 1 лимон;

– 1 апельсин;

– 100 мілілітрів води;

– за бажанням – паличка кориці, ваніль або кілька бутонів гвоздики.

Приготування:

Очищені кабачки наріжте кубиками приблизно по 2 сантиметри. У великій каструлі змішайте цукор із водою, додайте нарізані кружальцями лимон і апельсин разом зі шкіркою та доведіть сироп до кипіння. Викладіть у сироп шматочки кабачків і варіть близько 10 – 15 хвилин після закипання. Зніміть каструлю з плити й залиште масу до повного охолодження. Знову доведіть усе до кипіння й повторіть процедуру ще двічі. Після цього відкиньте шматочки на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

Саме кілька циклів нагрівання та охолодження роблять свою справу: кабачки поступово просочуються сиропом, стають прозорими й зберігають форму без розварювання.

Як висушити готові цукати

Підсушити їх можна двома способами. Найшвидший варіант – духовка: викладіть шматочки на деко з пергаментом і сушіть при 60 – 70 градусах із трохи прочиненими дверцятами протягом 4 – 6 годин.

Ще зручніше скористатися електросушаркою. У ній цукати рівномірно підсихають і залишаються м’якими всередині.

Після висихання обваляйте ласощі у дрібному цукрі або цукровій пудрі.

Як зберігати й подавати

Повністю охолоджені цукати варто перекласти у скляну банку або герметичний контейнер. У сухому прохолодному місці вони можуть зберігатися кілька місяців, не втрачаючи смаку й аромату.

Такі цукати додають до домашньої випічки, кексів, пасок, каш і граноли або подають до чаю замість магазинних солодощів.

Маленькі хитрощі для кращого результату

Щоб десерт був ще ароматнішим, до сиропу можна додати імбир, кардамон або кілька листочків м’яти. А ось температуру сушіння підвищувати не варто: якщо вона буде занадто високою, цукати можуть підрум’янитися зовні, але залишитися вологими всередині.

Ось так перезрілий кабачок, який зазвичай хочуть списати, легко перетворюється на домашній десерт із зовсім не буденним характером.