Зі слив виходить майже шоколадна паста: звичайне варення поруч не стояло

Сливи після збору довго не чекають: швидко м’якнуть, пускають сік і можуть зіпсуватися вже за кілька днів. Якщо плоди добре достигли, їх краще одразу перебрати й пустити в заготовку – особливо коли хочеться не звичайного варення, а густої намазки з глибшим смаком.

У цьому рецепті кисло-солодкі сливи поступово перетворюються на темний крем, який нагадує шоколадну пасту, зазначає Przyslij przepis. Таке варення добре пасує до млинців, вафель, оладок і звичайного хліба, а з банки зникають значно швидше, ніж класична сливова заготівля. Як приготувати варення зі слив і шоколаду? Час: 2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин Порцій: залежить від об’єму банок Інгредієнти:

– 1,5 кілограма слив;

– 400 грамів цукру;

– 200 грамів молочного шоколаду.

Діти обожнюють таку пасту / Фото Przyslij przepis Приготування: Сливи помийте, переберіть і видаліть кісточки. Перекладіть плоди в каструлю, засипте цукром і залиште приблизно на 30 хвилин, щоб вони пустили сік. Поставте каструлю на слабкий вогонь і варіть сливи 1 – 2 години, періодично помішуючи, доки маса добре загусне. Додайте до густого варення поламаний шматочками молочний шоколад і перемішуйте, доки він повністю розтане. Проваріть усе разом ще кілька хвилин. Для одноріднішої консистенції перебийте варення блендером до гладкої маси. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані сухі банки й щільно закрийте кришками. Поставте банки в каструлю, застелену рушником. Влийте воду приблизно на дві третини висоти банок і стерилізуйте 15 – 20 хвилин від моменту закипання. Дістаньте банки, поставте на рушник і залиште до повного охолодження.