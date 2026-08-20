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20 серпня, 19:29
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Зі слив виходить майже шоколадна паста: звичайне варення поруч не стояло

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Сливи після збору довго не чекають: швидко м’якнуть, пускають сік і можуть зіпсуватися вже за кілька днів. Якщо плоди добре достигли, їх краще одразу перебрати й пустити в заготовку – особливо коли хочеться не звичайного варення, а густої намазки з глибшим смаком.

У цьому рецепті кисло-солодкі сливи поступово перетворюються на темний крем, який нагадує шоколадну пасту, зазначає Przyslij przepis. Таке варення добре пасує до млинців, вафель, оладок і звичайного хліба, а з банки зникають значно швидше, ніж класична сливова заготівля. 

Як приготувати варення зі слив і шоколаду?

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порцій: залежить від об’єму банок

Інгредієнти:
– 1,5 кілограма слив;
– 400 грамів цукру;
– 200 грамів молочного шоколаду.


Діти обожнюють таку пасту / Фото Przyslij przepis

Приготування:

  1. Сливи помийте, переберіть і видаліть кісточки.
  2. Перекладіть плоди в каструлю, засипте цукром і залиште приблизно на 30 хвилин, щоб вони пустили сік.
  3. Поставте каструлю на слабкий вогонь і варіть сливи 1 – 2 години, періодично помішуючи, доки маса добре загусне.
  4. Додайте до густого варення поламаний шматочками молочний шоколад і перемішуйте, доки він повністю розтане.
  5. Проваріть усе разом ще кілька хвилин. Для одноріднішої консистенції перебийте варення блендером до гладкої маси.
  6. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані сухі банки й щільно закрийте кришками.
  7. Поставте банки в каструлю, застелену рушником. Влийте воду приблизно на дві третини висоти банок і стерилізуйте 15 – 20 хвилин від моменту закипання.
  8. Дістаньте банки, поставте на рушник і залиште до повного охолодження.