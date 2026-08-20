Сливи після збору довго не чекають: швидко м’якнуть, пускають сік і можуть зіпсуватися вже за кілька днів. Якщо плоди добре достигли, їх краще одразу перебрати й пустити в заготовку – особливо коли хочеться не звичайного варення, а густої намазки з глибшим смаком.