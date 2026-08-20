У цьому рецепті кисло-солодкі сливи поступово перетворюються на темний крем, який нагадує шоколадну пасту, зазначає Przyslij przepis. Таке варення добре пасує до млинців, вафель, оладок і звичайного хліба, а з банки зникають значно швидше, ніж класична сливова заготівля.
Як приготувати варення зі слив і шоколаду?
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: залежить від об’єму банок
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма слив;
– 400 грамів цукру;
– 200 грамів молочного шоколаду.
Діти обожнюють таку пасту / Фото Przyslij przepis
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- Сливи помийте, переберіть і видаліть кісточки.
- Перекладіть плоди в каструлю, засипте цукром і залиште приблизно на 30 хвилин, щоб вони пустили сік.
- Поставте каструлю на слабкий вогонь і варіть сливи 1 – 2 години, періодично помішуючи, доки маса добре загусне.
- Додайте до густого варення поламаний шматочками молочний шоколад і перемішуйте, доки він повністю розтане.
- Проваріть усе разом ще кілька хвилин. Для одноріднішої консистенції перебийте варення блендером до гладкої маси.
- Гаряче варення розкладіть у стерилізовані сухі банки й щільно закрийте кришками.
- Поставте банки в каструлю, застелену рушником. Влийте воду приблизно на дві третини висоти банок і стерилізуйте 15 – 20 хвилин від моменту закипання.
- Дістаньте банки, поставте на рушник і залиште до повного охолодження.