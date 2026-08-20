В этом рецепте кисло-сладкие сливы постепенно превращаются в темный крем, напоминающий шоколадную пасту, отмечает Przyslij przepis. Такое варенье хорошо сочетается с блинами, вафлями, оладьями и обычным хлебом, а из банки исчезает значительно быстрее, чем классическая сливовая заготовка.
Как приготовить варенье из слив и шоколада?
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: зависит от объема банок
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма слив;
– 400 граммов сахара;
– 200 граммов молочного шоколада.
Дети обожают такую пасту / Фото Przyslij przepis
Приготовление:Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Сливы помойте, переберите и удалите косточки.
- Переложите плоды в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте примерно на 30 минут, чтобы они пустили сок.
- Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите сливы 1 – 2 часа, периодически помешивая, пока масса хорошо не загустеет.
- Добавьте в густое варенье разломанный на кусочки молочный шоколад и перемешивайте, пока он полностью не растает.
- Проварите все вместе еще несколько минут. Для более однородной консистенции взбейте варенье блендером до гладкой массы.
- Горячее варенье разложите по стерилизованным сухим банкам и плотно закройте крышками.
- Поставьте банки в кастрюлю, выстеленную полотенцем. Налейте воду примерно на две трети высоты банок и стерилизуйте 15 – 20 минут с момента закипания.
- Достаньте банки, поставьте на полотенце и оставьте до полного остывания.