Сливы после сбора долго не ждут: они быстро размягчаются, пускают сок и могут испортиться уже через несколько дней. Если плоды хорошо созрели, их лучше сразу перебрать и отправить на заготовку –, особенно когда хочется не обычного варенья, а густой пасты с более насыщенным вкусом.