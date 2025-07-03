Найкращий сніданок на все літо: улюблена вівсянка з ягодами та сиром
- Рецепт вівсянки з ягодами та сиром можна повторювати хоч кожного дня.
- Цей сніданок подарує не лише заряд енергії, а й гарний настрій.
Влітку кожен день хочеться починати чимось яскравим та смачним. Правильний сніданок подарує не лише заряд енергії, а я гарний настрій на новий день.
Вівсянка з ягодами та сиром – чудова можливість гарно розпочати день та отримати заряд для нових звершень. Як її приготувати, щоб вона була не лише смачною, а й дуже поживною – розповідає 24 Канал.
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Рецепт вівсянки з ягодами та сиром
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів вівсяних пластівців;
– 150 грамів домашнього сиру;
– склянка ягід;
– 1 чайна ложка меду;
– волоські горіхи;
– дрібка солі, кориця та мускатний горіх.
Приготування:
Вівсяні пластівці залийте гарячою водою, накрийте кришкою і дайте настоятися кілька хвилин до м’якості.
Тим часом ягоди поєднайте з домашнім сиром, злегка перемішавши. Горіхи порубайте ножем і трохи підсушіть на сухій сковороді з дрібкою солі, до появи легкого аромату.
У готову вівсянку додайте мед і улюблені прянощі, розмішайте.
Розкладіть кашу по тарілках, зверху викладіть сирно-ягідну суміш і присипте обсмаженими солоними горіхами.
Смачного!
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