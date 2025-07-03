Найкращий сніданок на все літо: улюблена вівсянка з ягодами та сиром

Влітку кожен день хочеться починати чимось яскравим та смачним. Правильний сніданок подарує не лише заряд енергії, а я гарний настрій на новий день.

Вівсянка з ягодами та сиром – чудова можливість гарно розпочати день та отримати заряд для нових звершень. Як її приготувати, щоб вона була не лише смачною, а й дуже поживною – розповідає 24 Канал. Читайте також "Олівʼє" навіть поруч не стоїть: рецепт найсмачнішого салату з куркою на щодень Рецепт вівсянки з ягодами та сиром Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 300 грамів вівсяних пластівців;

– 150 грамів домашнього сиру;

– склянка ягід;

– 1 чайна ложка меду;

– волоські горіхи;

– дрібка солі, кориця та мускатний горіх. Приготування: Вівсяні пластівці залийте гарячою водою, накрийте кришкою і дайте настоятися кілька хвилин до м’якості. Тим часом ягоди поєднайте з домашнім сиром, злегка перемішавши. Горіхи порубайте ножем і трохи підсушіть на сухій сковороді з дрібкою солі, до появи легкого аромату. У готову вівсянку додайте мед і улюблені прянощі, розмішайте. Розкладіть кашу по тарілках, зверху викладіть сирно-ягідну суміш і присипте обсмаженими солоними горіхами. Смачного! Десерт, який підкорив світ: як легко приготувати "Павлову".