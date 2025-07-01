Куряче філе, гриби та ще кілька улюблених компонентів – і на столі вже стоїть салат, який ніколи не доведеться ставити у холодильник. 24 Канал пропонує обовʼязково скористатися рецептом порталу "Господинька".

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Рецепт салату з куркою

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 600 грамів вареного курячого філе;
– 5 яєць;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 200 грамів маринованих грибів;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1,5 чайної ложки гірчиці в зернах;
– сіль та перець до смаку;
– майонез або олія для заправки.

Приготування:

  1. Курку та інші інгредієнти нарізаємо дрібним кубиком.
  2. Дрібно нарізаємо зелену цибулю, перемішуємо всі інгредієнти.
  3. Додаємо гірчицю, солимо, перчимо та заправляємо.
  4. Добре перемішуємо салат.
  5. Перед подачею краще поставити в холодильник, щоб смаки стали ще більш насичені.

Смачного!

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