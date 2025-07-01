Куряче філе, гриби та ще кілька улюблених компонентів – і на столі вже стоїть салат, який ніколи не доведеться ставити у холодильник. 24 Канал пропонує обовʼязково скористатися рецептом порталу "Господинька".

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Рецепт салату з куркою

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 600 грамів вареного курячого філе;

– 5 яєць;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 200 грамів маринованих грибів;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 1,5 чайної ложки гірчиці в зернах;

– сіль та перець до смаку;

– майонез або олія для заправки.

Приготування:

Курку та інші інгредієнти нарізаємо дрібним кубиком. Дрібно нарізаємо зелену цибулю, перемішуємо всі інгредієнти. Додаємо гірчицю, солимо, перчимо та заправляємо. Добре перемішуємо салат. Перед подачею краще поставити в холодильник, щоб смаки стали ще більш насичені.

Смачного!

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