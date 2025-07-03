Овсянка с ягодами и творогом – прекрасная возможность хорошо начать день и получить заряд для новых свершений. Как ее приготовить, чтобы она была не только вкусной, но и очень питательной – рассказывает 24 Канал.
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Рецепт овсянки с ягодами и творогом
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов овсяных хлопьев;
– 150 граммов творога домашнего;
– стакан ягод;
– 1 чайная ложка меда;
– грецкие орехи;
– щепотка соли, корица и мускатный орех.
Приготовление:
Овсяные хлопья залейте горячей водой, накройте крышкой и дайте настояться несколько минут до мягкости.
Тем временем ягоды соедините с творогом, слегка перемешав. Орехи порубите ножом и немного подсушите на сухой сковороде со щепоткой соли, до появления легкого аромата.
В готовую овсянку добавьте мед и любимые пряности, размешайте.
Разложите кашу по тарелкам, сверху выложите творожно-ягодную смесь и присыпьте обжаренными солеными орехами.
Приятного аппетита!
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