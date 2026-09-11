Квасоля вариться вдвічі швидше й не спричиняє здуття: що додати в каструлю
Квасоля може тішити ситністю, але часто змушує чекати біля плити довше, ніж хотілося б. Є спосіб зробити її м’якшою швидше й водночас зменшити ризик здуття після страви.
Секретний інгредієнт для приготування квасолі – кумин. Його радять додавати під час приготування, щоб квасоля швидше дійшла до готовності й легше засвоювалася.
Як варити квасолю швидше?
Перед варінням квасолю радять замочити щонайменше на 8 годин у холодній воді. Після цього воду потрібно злити й залити зерна свіжою.
Саме така підготовка допомагає прибрати частину сполук, які потім викликають важкість і здуття. Далі квасолю ставлять варитися на середній вогонь.
Готувати квасолю тепер буде легше / Фото Pexels
Що додати в каструлю?
Коли вода починає нагріватися, до квасолі додають чайну ложку кумину. Підійде як ціла спеція, так і мелена.
Солити страву радять ближче до кінця приготування. За бажанням незадовго до готовності можна додати лавровий лист і чайну ложку яблучного оцту.