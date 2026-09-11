Секретный ингредиент для приготовления фасоли – кумин. Его рекомендуют добавлять во время приготовления, чтобы фасоль быстрее дошла до готовности и легче усваивалась.

Как сварить фасоль быстрее?

Перед варкой фасоль рекомендуется замочить как минимум на 8 часов в холодной воде. После этого воду нужно слить и залить зерна свежей.

Именно так подготовка помогает удалить часть веществ, которые затем вызывают тяжесть в желудке и вздутие живота. Затем фасоль ставят вариться на средний огонь.

Готовить фасоль теперь будет проще / Фото Pexels

Что добавить в кастрюлю?

Когда вода начинает нагреваться, к фасоли добавляют чайную ложку тмина. Подойдет как целая специя, так и молотая.

Солить блюдо рекомендуют ближе к концу приготовления. По желанию незадолго до готовности можно добавить лавровый лист и чайную ложку яблочного уксуса.