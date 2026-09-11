Секретний інгредієнт для приготування квасолі – кумин. Його радять додавати під час приготування, щоб квасоля швидше дійшла до готовності й легше засвоювалася.

Як варити квасолю швидше?

Перед варінням квасолю радять замочити щонайменше на 8 годин у холодній воді. Після цього воду потрібно злити й залити зерна свіжою.

Саме така підготовка допомагає прибрати частину сполук, які потім викликають важкість і здуття. Далі квасолю ставлять варитися на середній вогонь.

Готувати квасолю тепер буде легше / Фото Pexels

Що додати в каструлю?

Коли вода починає нагріватися, до квасолі додають чайну ложку кумину. Підійде як ціла спеція, так і мелена.

Солити страву радять ближче до кінця приготування. За бажанням незадовго до готовності можна додати лавровий лист і чайну ложку яблучного оцту.