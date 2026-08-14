Шукайте серед кавунів "дівчинку": стара херсонська підказка, як вибрати найсолодший

Кавун у сезон хочеться вибрати з першого разу: солодкий, стиглий і без розчарування після першого надрізу. Тому біля прилавка часто згадують не лише про звук чи сухий хвостик, а й про народні ознаки, які передаються в родинах роками.

Одна з таких підказок – пошук кавуна-"дівчинки". Саме за денцем, плямою на боці та кількома іншими деталями багато хто й досі намагається вгадати, який плід буде найсолодшим, зазначає 24 Канал.

Як вибрати солодкий кавун?

Користувачка vid_veneta поділилася своїм лайфхаком із дитинства: у родині херсонського фермера кавуни завжди вибирали не навмання, а за кількома простими ознаками. За її словами, у місті не всі розуміють, чому серед кавунів шукають саме "дівчинку". Маленьке денце вважали ознакою "хлопчика", а більше й кругліше – "кавунички-дівчинки".

Поради від херсонки, як вибрати кавун: дивіться відео

Саме такі кавуни в родині обирали найчастіше. Херсонка каже, що "дівчинка" зазвичай смачніша й солодша, тому ця звичка залишилася й досі. Під час вибору вона звертає увагу не лише на денце, а й на звук. Каже, що в місті досі шукає собі саме "кавуничку", навіть якщо люди поруч не одразу розуміють, про що йдеться.

Чи справді кавуни-"дівчатка" солодші?

Йдеться про народний спосіб вибору кавуна за денцем – місцем, де була квітка. У побуті плоди з маленьким денцем часто називають "хлопчиками", а з більшим і круглішим – "дівчатками".

Як не прогадати з кавуном / Фото unsplash

Саме таку ознаку й згадує користувачка: у її родині на неї звертали увагу під час вибору кавунів. Такий лайфхак добре знайомий багатьом людям, які виросли біля баштанів або часто купували кавуни на ринках. За досвідом користувачки, саме кавуни з більшим круглим денцем частіше виявлялися солодшими, тому ця звичка й закріпилася. Водночас денце – не єдина ознака, на яку варто дивитися. Щоб вибрати смачний кавун, краще оцінювати все разом: жовту пляму на боці, вагу, сухий хвостик, щільну шкірку та звук під час постукування. Тоді шанс знайти стиглу "кавуничку" буде значно вищим.