Гора вишень за 10 хвилин: як швидко видалити кісточки підручними засобами

Очищення вишень від кісточок більше не буде проблемою, яка забирає весь вечір та залишає плями по всій кухні.

Сезон вишень і черешень у самому розпалі, а це означає, що настав час для ароматних пирогів, вареників та домашнього варення. Проте кожна господиня знає, що найнудніший етап у цьому процесі – очищення ягід від кісточок, яке зазвичай забирає купу часу та залишає кухню в червоних бризках.

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Розповідаємо про прості та швидкі лайфхаки, які допоможуть впоратися з кілограмами ягід за лічені хвилини без використання спеціальних дорогих пристроїв. Українська кондитерка та блогерка Анна Сотнікова на своїй TikTok-сторінці sot_cake протестувала кілька популярних методів і визначила найефективніші.

Спосіб №1: Звичайна шпилька

Для цього методу знадобиться звичайна широка шпилька для одягу. Нею потрібно підчепити кісточку біля основи плодоніжки та акуратно виштовхнути її назовні.

Метод дійсно робочий і досить швидкий, проте кондитерка помітила суттєвий мінус – під час такого очищення з вишень активно витікає сік. Якщо для варення це не критично, то для випічки, де зайва волога може зіпсувати тісто, краще пошукати інший варіант.

Видаляємо кісточки без турбот / Фото Pixabay

Спосіб №2: Шпилька-невидимка

Альтернативою звичайній шпильці стала тонка шпилька-невидимка для волосся. Завдяки своїй делікатній формі вона діє набагато м'якше.

Вона мінімально пошкоджує волокна ягоди, завдяки чому втрати соку значно зменшуються. Обидва варіанти зі шпильками чудово підходять для невеликих обсягів вишень, але все ж вимагають певної концентрації та часу.

Спосіб №3: Коктейльна трубочка

Найбільш незвичним, але водночас найшвидшим і найчистішим способом виявилося використання звичайної пластикової трубочки для напоїв.

Процес максимально простий: ягоду нанизують на трубочку, після чого кісточка легко виштовхується через природний отвір з протилежного боку. За словами Анни Сотнікової, саме цей метод став її абсолютним фаворитом завдяки швидкості та мінімальним втратам цінного соку. Він ідеально підходить, коли перед вами стоїть ціла гора ягід.

Як зберегти форму ягід?

Експерти радять обирати для очищення стиглі, але обов'язково щільні вишні та черешні без видимих тріщин і пошкоджень. Пружна шкірка допомагає ягоді тримати форму навіть після того, як з неї видалили серцевину.

Якщо під рукою немає трубочки чи шпильки, можна скористатися спеціальними механічними кісточковидалячами, проте, як показує практика, прості підручні засоби часто справляються не гірше.

Цікаво! Поки ви думаєте, куди подіти відходи після чищення ягід, у світі на цьому роблять спорт. З 1974 року в США проводиться Міжнародний чемпіонат із випльовування вишневих кісточок, заснований фермером Гербом Тейчманом. Змагання мають суворі правила: плювати можна лише кісточки вишень сорту Монморансі, охолоджених до температури 12–15 °C. Світовий рекорд у цій дисципліні встановив американець Браян Краузе у 2004 році, відправивши кісточку на неймовірні 28,51 метра!