Підказки сомельє, які допоможуть кожному: як легко відрізнити якісне вино від дешевої підробки
- Сомельє пропонують прості поради для розрізнення якісного вина від підробки.
- Висока ціна продукту не завжди означає його якість.
Насолоджуватися вином – це особливий ритуал, для якого потрібен тільки якісний продукт. І кожен може легко переконатися в тому, що в його бокалі напій високого ґатунку.
Достатньо кількох перевірених способів, аби за лічені хвилини перевірити, чи не вводить виробник в оману щодо якості вина. Як це зробити – розповідає 24 Канал.
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Перевіряємо вино на якість
Усе, що вас потрібно – скористатися елементарною харчовою содою. Завдяки їй ви легко зможете виявити неякісне вино, незалежно від хитрощів виробника.
Кожен може перевірити якість вина / Фото Pixabay
Насипте трохи соди в невелику ємність і додайте до неї чайну ложку вина. Якщо напій справжній, він змінить свій колір при взаємодії з содою.
Є ще один спосіб, для якого треба ще простіший засіб – вода. Налийте чисту воду в глибоку посудину. В окрему маленьку пляшечку налийте трохи вина, затисніть горлечко пальцем і обережно опустіть у воду.
Після цього зніміть палець з горлечка: якщо вино фальсифіковане, воно швидко змішається з водою. Натуральний напій залишиться відокремленим.
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