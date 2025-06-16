Підказки сомельє, які допоможуть кожному: як легко відрізнити якісне вино від дешевої підробки

Насолоджуватися вином – це особливий ритуал, для якого потрібен тільки якісний продукт. І кожен може легко переконатися в тому, що в його бокалі напій високого ґатунку.

Достатньо кількох перевірених способів, аби за лічені хвилини перевірити, чи не вводить виробник в оману щодо якості вина. Як це зробити – розповідає 24 Канал.

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Перевіряємо вино на якість

Усе, що вас потрібно – скористатися елементарною харчовою содою. Завдяки їй ви легко зможете виявити неякісне вино, незалежно від хитрощів виробника.

Кожен може перевірити якість вина / Фото Pixabay

Насипте трохи соди в невелику ємність і додайте до неї чайну ложку вина. Якщо напій справжній, він змінить свій колір при взаємодії з содою.

Є ще один спосіб, для якого треба ще простіший засіб – вода. Налийте чисту воду в глибоку посудину. В окрему маленьку пляшечку налийте трохи вина, затисніть горлечко пальцем і обережно опустіть у воду.

Після цього зніміть палець з горлечка: якщо вино фальсифіковане, воно швидко змішається з водою. Натуральний напій залишиться відокремленим.

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