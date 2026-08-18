Лише 75 грамів цукру на 4 банки слив: чому цього справді достатньо – унікальний рецепт на зиму

Коли починається сезон слив, цукор у рецептах для консервації часто йде склянками. Але плоди в сиропі не обов’язково мають бути нудотно солодкими – для невеликої партії достатньо значно меншої кількості.

Таку пропорцію дає National Center for Home Food Preservation для дуже легкого сиропу потрібно приблизно 75 грамів цукру на 750 мілілітрів води. Цього вистачить орієнтовно на чотири півлітрові банки слив, але важливо пам’ятати: безпеку заготівлі забезпечує не цукор, а правильна термічна обробка банок. Як приготувати сливи у дуже легкому сиропі? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 банки по 0,5 літра Інгредієнти:

– 1,8 – 2 кілограми стиглих пружних слив;

– 750 мілілітрів води;

– 75 грамів цукру. Сливи у цукрі такі смачні / Ілюстративне фото unsplash Приготування: Сливи виберіть стиглі, добре забарвлені, але ще пружні, без гнилі та пошкоджень. Добре помийте плоди й видаліть плодоніжки. Якщо консервуєте сливи цілими, проколіть шкірку виделкою у двох місцях, щоб вона менше тріскалася під час нагрівання. Сорти, в яких кісточка легко відділяється, можна розрізати навпіл. У каструлю влийте 750 мілілітрів води, додайте 75 грамів цукру й нагрівайте, помішуючи, доки цукор повністю розчиниться. Доведіть сироп до кипіння, викладіть у нього сливи, знову доведіть до кипіння та проваріть 2 хвилини. Після цього зніміть каструлю з вогню, накрийте кришкою й залиште сливи в гарячому сиропі на 20 – 30 хвилин. Гарячі сливи розкладіть у чисті гарячі банки об’ємом 0,5 літра та залийте тим самим гарячим сиропом. До верхнього краю банки залиште приблизно 1 – 1,5 сантиметра вільного простору. Приберіть великі бульбашки повітря, протріть краї банок і закрийте підготовленими кришками. Поставте банки в каструлю на решітку або підставку, залийте водою так, щоб вона повністю покривала банки, і стерилізуйте після повторного активного закипання приблизно 20 хвилин. Після обробки дістаньте банки та поставте вертикально охолоджуватися. Перевертати їх не потрібно. Коли банки повністю охолонуть, перевірте герметичність кришок.