Цю полуницю потім можна сплутати зі свіжою: лайфхаки для заморожування ягоди

Сезон полуниці добігає кінця, тож саме час задуматися про запаси. Заморожування – чудова ідея, яка дозволить зберегти увесь смак та аромат літа.

Заморожування – найпростіший спосіб зберегти полуницю, не втративши її смаку та аромату. Але важливо звернути увагу на кілька нюансів, які здатні відіграти ключову роль, розповідає портал Przepisy.

До теми Збережіть літо на зиму: полуничний компот із несподіваною кислинкою

Як найкраще морозити полуницю?

Усе починається з суворого відбору: для зимових запасів підійдуть лише пружні та бездоганні ягоди. Важливий секрет полягає в тому, щоб відривати зелені хвостики виключно після швидкого миття під прохолодною водою, інакше полуниця миттєво вбере вологу і стане водянистою.

Після цього плоди обов'язково розкладають в один шар на рушниках до повного висихання, адже зайві краплі перетворяться на лід і зіпсують ніжну текстуру. Якщо ви хочете взимку прикрашати десерти цілими полуничками, скористайтеся простим методом сухого заморожування.

Зберігаємо смак літа / Фото Pixabay

Розкладіть сухі ягоди на невеликій відстані одна від одної на тацю, застелену плівкою, і сховайте в морозилку на кілька годин. Щойно кожна ягода перетвориться на міцний камінчик, сміливо зсипайте їх в один загальний пакет – тепер вони точно не злипнуться в суцільну грудку.

Для начинок у випічку, млинці чи ранкову кашу плоди можна заздалегідь підготувати у зручному форматі. Великі ягоди наріжте акуратними половинками, підморозьте на дошці та пересипте в контейнер. Якщо ж частина врожаю виявилася занадто м'якою, просто перетріть її блендером із цукром, а отримане ароматне пюре розлийте у невеликі стаканчики або силіконові форми.

Фінальний штрих – правильне пакування, адже повітря в камері призводить до вимерзання вологи та появи сторонніх запахів. Обирайте щільні пакети із zip-застібкою, максимально витискайте з них повітря і обов'язково підписуйте дату заморозки.