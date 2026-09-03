Всі подумають, що це торт: скандальна подача звичного "Олів'є", яка затьмарить м'ясні нарізки

Звичний салат "Олів'є" – це вже буденність. Але одна незвичайна кулінарна трансформація здатна перетворити його на головну зірку святкового столу!

Секрет полягає в ресторанній подачі у вигляді акуратного заливного торта. Завдяки делікатній сметанно-желатиновій основі з пікантною зернистою гірчицею салат бездоганно тримає форму, має розкішний мозаїчний зріз і нарізається рівними порційними скибочками, як справжній вишуканий десерт.

Як зробити "заливний Олівʼє"?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе або вареної ковбаси;

– 3 – 4 картоплини;

– 2 моркви;

– 4 яйця;

– 3 мариновані або солоні огірки;

– 1 банка консервованого зеленого горошку;

для заливки:

– 350 грамів густої сметани;

– 20 грамів швидкорозчинного желатину;

– 100 мілілітрів холодної кипʼяченої води;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– сіль та перець до смаку;

– свіжа зелень для прикраси;

– олія для змащування форми.

Приготування: