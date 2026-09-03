Всі подумають, що це торт: скандальна подача звичного "Олів'є", яка затьмарить м'ясні нарізки
Звичний салат "Олів'є" – це вже буденність. Але одна незвичайна кулінарна трансформація здатна перетворити його на головну зірку святкового столу!
Секрет полягає в ресторанній подачі у вигляді акуратного заливного торта. Завдяки делікатній сметанно-желатиновій основі з пікантною зернистою гірчицею салат бездоганно тримає форму, має розкішний мозаїчний зріз і нарізається рівними порційними скибочками, як справжній вишуканий десерт.
Як зробити "заливний Олівʼє"?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе або вареної ковбаси;
– 3 – 4 картоплини;
– 2 моркви;
– 4 яйця;
– 3 мариновані або солоні огірки;
– 1 банка консервованого зеленого горошку;
для заливки:
– 350 грамів густої сметани;
– 20 грамів швидкорозчинного желатину;
– 100 мілілітрів холодної кипʼяченої води;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– сіль та перець до смаку;
– свіжа зелень для прикраси;
– олія для змащування форми.
Приготування:
- Желатин висипте в невелику ємність, залийте холодною водою та залиште для набухання приблизно на 20 – 30 хвилин.
- Набухлу желатинову масу прогрійте в мікрохвильовці короткими імпульсами по 7 – 10 секунд, щоразу добре розмішуючи ложкою, доки всі гранули повністю не розчиняться (стежте, щоб суміш у жодному разі не закипіла), після чого дайте їй трохи охолонути.
- Картоплю й моркву відваріть у мундирах до повної готовності, яйця зваріть круто; овочі та яйця охолодіть і ретельно очистьте від шкірки та шкаралупи.
- Ковбасу, відварену картоплю, моркву, яйця та хрумкі мариновані огірки наріжте акуратними однаковими кубиками середнього розміру, перекладіть у просторий салатник, додайте відціджений від розсолу зелений горошок і дбайливо перемішайте.
- В окремому посуді з'єднайте сметану із зернистою гірчицею, сіллю та чорним перцем, тонкою цівкою влийте ледь теплий рідкий желатин і швидко збийте вінчиком до гладкої текстури.
- Вилийте пікантну сметанну заливку до миски з нарізаними інгредієнтами та ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок повністю покрився основою.
- Фігурну або роз'ємну силіконову форму злегка змастіть кількома краплями олії, щільно викладіть усю салатну масу, розрівняйте верхівку лопаткою та сховайте в холодильник щонайменше на 3 – 4 години, а ще краще – на всю ніч до повного застигання.
- Перед подачею на стіл обережно переверніть форму на пласке святкове блюдо, зніміть бортики, за бажанням прикрасьте гілочками свіжої зелені та нарізайте закусочний торт гострим ножем на рівні красиві скибки.