Секрет полягає в ресторанній подачі у вигляді акуратного заливного торта. Завдяки делікатній сметанно-желатиновій основі з пікантною зернистою гірчицею салат бездоганно тримає форму, має розкішний мозаїчний зріз і нарізається рівними порційними скибочками, як справжній вишуканий десерт.

Як зробити "заливний Олівʼє"?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе або вареної ковбаси;
– 3 – 4 картоплини;
– 2 моркви;
– 4 яйця;
– 3 мариновані або солоні огірки;
– 1 банка консервованого зеленого горошку;
для заливки:
– 350 грамів густої сметани;
– 20 грамів швидкорозчинного желатину;
– 100 мілілітрів холодної кипʼяченої води;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– сіль та перець до смаку;
– свіжа зелень для прикраси;
– олія для змащування форми.

Приготування:

  1. Желатин висипте в невелику ємність, залийте холодною водою та залиште для набухання приблизно на 20 – 30 хвилин.
  2. Набухлу желатинову масу прогрійте в мікрохвильовці короткими імпульсами по 7 – 10 секунд, щоразу добре розмішуючи ложкою, доки всі гранули повністю не розчиняться (стежте, щоб суміш у жодному разі не закипіла), після чого дайте їй трохи охолонути.
  3. Картоплю й моркву відваріть у мундирах до повної готовності, яйця зваріть круто; овочі та яйця охолодіть і ретельно очистьте від шкірки та шкаралупи.
  4. Ковбасу, відварену картоплю, моркву, яйця та хрумкі мариновані огірки наріжте акуратними однаковими кубиками середнього розміру, перекладіть у просторий салатник, додайте відціджений від розсолу зелений горошок і дбайливо перемішайте.
  5. В окремому посуді з'єднайте сметану із зернистою гірчицею, сіллю та чорним перцем, тонкою цівкою влийте ледь теплий рідкий желатин і швидко збийте вінчиком до гладкої текстури.
  6. Вилийте пікантну сметанну заливку до миски з нарізаними інгредієнтами та ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок повністю покрився основою.
  7. Фігурну або роз'ємну силіконову форму злегка змастіть кількома краплями олії, щільно викладіть усю салатну масу, розрівняйте верхівку лопаткою та сховайте в холодильник щонайменше на 3 – 4 години, а ще краще – на всю ніч до повного застигання.
  8. Перед подачею на стіл обережно переверніть форму на пласке святкове блюдо, зніміть бортики, за бажанням прикрасьте гілочками свіжої зелені та нарізайте закусочний торт гострим ножем на рівні красиві скибки.