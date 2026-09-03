Секрет заключается в ресторанной подаче в виде аккуратного заливного торта. Благодаря нежной сметанножелатиновой основе с пикантной зернистой горчицей салат безупречно держит форму, имеет роскошный мозаичный срез и нарезается ровными порционными ломтиками, как настоящий изысканный десерт.

Как приготовить "заливной Оливье"?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе или вареной колбасы;

– 3–4 картофелины;

– 2 моркови;

– 4 яйца;

– 3 маринованных или соленых огурца;

– 1 банка консервированного зеленого горошка;

для заливки:

– 350 граммов густой сметаны;

– 20 граммов быстрорастворимого желатина;

– 100 миллилитров холодной кипяченой воды;

– 1 чайная ложка французской горчицы;

– соль и перец по вкусу;

– свежая зелень для украшения;

– масло для смазывания формы.

Приготовление: