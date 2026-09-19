Його їдять разом із кісточками: бюджетний запечений оселедець, який смачніший за червону рибу

Свіжий або заморожений оселедець зазвичай асоціюється лише з класичним солінням під шубою. Проте запікання цієї риби в духовці здатне повністю змінити ваші кулінарні звички.

Завдяки особливій техніці тривалого повільного томлення під кришкою навіть найтонші дрібні кісточки та хребет стають настільки м'якими, що практично тануть у роті. Риба виходить надзвичайно соковитою – ідеальне доповнення до будь-якого гарніру чи просто для подачі з хлібом. Як смачно запекти оселедця? Час : 20 хвилин + запікання

: 20 хвилин + запікання Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 тушки оселедця;

– 2 великі цибулі;

– 50 мілілітрів олії;

– 2 чайні ложки солі;

– пів чайної ложки меленого перцю;

– 2 лаврові листки;

– окріп – повністю покрити рибу. Приготування: Оселедець заздалегідь розморозьте в холодильнику, видаліть голови, хвости та плавники, ретельно вичистіть нутрощі й обов'язково зчистіть ножем чорну внутрішню плівку в черевці, щоб готова риба не гірчила, після чого промийте тушки та наріжте їх порційними шматочками завтовшки близько двох сантиметрів. Цибулю очистьте та наріжте широкими півкільцями. Більшу частину нарізаної цибулі викладіть щільним шаром на дно глибокої форми для випікання з товстими стінками, створюючи соковиту овочеву подушку. Зверху на цибулю рівним щільним шаром викладіть шматочки оселедця зрізом догори, рівномірно присипте рибу сіллю та свіжомеленим чорним перцем. Накрийте рибні шматочки залишками цибулі, покладіть лаврові листи, після чого рівномірно полийте рослинною олією та обережно влийте окріп уздовж стінки форми, щоб рідина практично повністю покривала рівень оселедця. Щільно накрийте форму кришкою або затягніть двома шарами міцної фольги, не залишаючи щілин для пари, і поставте в розігріту до 230 градусів духовку рівно на 15 хвилин для швидкого закипання рідини. Знизьте температуру духовки до 150 градусів і залиште рибу повільно томитися протягом 2,5 годин – саме за цієї низької температури структура дрібних кісток повністю розм'якшиться до стану консерви, а м'ясо залишиться цілісним і ніжним. Дістаньте страву з духовки та подавайте гарячою разом із цибулевою підливою до ніжного картопляного пюре, або повністю охолодіть у формі – у холодному вигляді цей томлений оселедець стає ще щільнішим, смачнішим та чудово лягає скибочками на скибку чорного житнього хліба.