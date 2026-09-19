Благодаря особой технике длительного медленного тушения под крышкой даже самые тонкие мелкие косточки и позвоночник становятся настолько мягкими, что практически тают во рту. Рыба получается необыкновенно сочной – идеальное дополнение к любому гарниру или просто для подачи с хлебом.

Как вкусно запечь сельдь?

Время : 20 минут + запекание

: 20 минут + запекание Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 тушки сельди;

– 2 большие луковицы;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 2 чайные ложки соли;

– пол чайной ложки молотого перца;

– 2 лавровых листа;

– кипяток – чтобы полностью покрыть рыбу.

Приготовление: