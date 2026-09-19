Завдяки особливій техніці тривалого повільного томлення під кришкою навіть найтонші дрібні кісточки та хребет стають настільки м'якими, що практично тануть у роті. Риба виходить надзвичайно соковитою – ідеальне доповнення до будь-якого гарніру чи просто для подачі з хлібом.

Як смачно запекти оселедця?

Час : 20 хвилин + запікання

: 20 хвилин + запікання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 тушки оселедця;

– 2 великі цибулі;

– 50 мілілітрів олії;

– 2 чайні ложки солі;

– пів чайної ложки меленого перцю;

– 2 лаврові листки;

– окріп – повністю покрити рибу.

Приготування: