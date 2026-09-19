Завдяки особливій техніці тривалого повільного томлення під кришкою навіть найтонші дрібні кісточки та хребет стають настільки м'якими, що практично тануть у роті. Риба виходить надзвичайно соковитою – ідеальне доповнення до будь-якого гарніру чи просто для подачі з хлібом.
Як смачно запекти оселедця?
- Час: 20 хвилин + запікання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 тушки оселедця;
– 2 великі цибулі;
– 50 мілілітрів олії;
– 2 чайні ложки солі;
– пів чайної ложки меленого перцю;
– 2 лаврові листки;
– окріп – повністю покрити рибу.
Приготування:
- Оселедець заздалегідь розморозьте в холодильнику, видаліть голови, хвости та плавники, ретельно вичистіть нутрощі й обов'язково зчистіть ножем чорну внутрішню плівку в черевці, щоб готова риба не гірчила, після чого промийте тушки та наріжте їх порційними шматочками завтовшки близько двох сантиметрів.
- Цибулю очистьте та наріжте широкими півкільцями. Більшу частину нарізаної цибулі викладіть щільним шаром на дно глибокої форми для випікання з товстими стінками, створюючи соковиту овочеву подушку.
- Зверху на цибулю рівним щільним шаром викладіть шматочки оселедця зрізом догори, рівномірно присипте рибу сіллю та свіжомеленим чорним перцем.
- Накрийте рибні шматочки залишками цибулі, покладіть лаврові листи, після чого рівномірно полийте рослинною олією та обережно влийте окріп уздовж стінки форми, щоб рідина практично повністю покривала рівень оселедця.
- Щільно накрийте форму кришкою або затягніть двома шарами міцної фольги, не залишаючи щілин для пари, і поставте в розігріту до 230 градусів духовку рівно на 15 хвилин для швидкого закипання рідини.
- Знизьте температуру духовки до 150 градусів і залиште рибу повільно томитися протягом 2,5 годин – саме за цієї низької температури структура дрібних кісток повністю розм'якшиться до стану консерви, а м'ясо залишиться цілісним і ніжним.
- Дістаньте страву з духовки та подавайте гарячою разом із цибулевою підливою до ніжного картопляного пюре, або повністю охолодіть у формі – у холодному вигляді цей томлений оселедець стає ще щільнішим, смачнішим та чудово лягає скибочками на скибку чорного житнього хліба.