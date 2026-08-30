30 серпня, 20:48
"Золотий" запас кожної господині: насичена та ароматна заправка для борщу на цілий рік
Взимку приготування запашного домашнього борщу може займати лічені хвилини. Головне – завчасно попіклуватися про основу страви.
Ця заправка зберігає яскравий колір буряка, насичений смак літніх овочів і повністю позбавляє потреби щоразу чистити та тушкувати засмажку. Тож приготувати улюблений борщ буде легко та просто у будь-який момент!
Як приготувати заправку для борщу?
- Час: 1 година
- Порцій: 12 баночок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 3 кілограми буряка;
– 1 кілограм моркви;
– 1 цибуля;
– 1 кілограм стиглих помідорів;
– 1 солодкий болгарський перець;
– 3 столові ложки солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 200 мілілітрів рослинної олії;
– 125 мілілітрів оцту;
– кілька зубчиків часнику – за бажанням.
Приготування:
- Очищені буряк та моркву натріть на грубій тертці.
- Помідори, болгарський перець та ріпчасту цибулю наріжте акуратними невеликими кубиками.
- Усі підготовлені овочі перекладіть у простору широку каструлю (найкраще з товстим або багатошаровим дном, щоб маса прогрівалася рівномірно й не пригорала).
- Влийте склянку рослинної олії, ретельно вимішайте овочеву суміш, доведіть до кипіння та тушкуйте на слабкому вогні впродовж 20 хвилин.
- Всипте сіль, цукор і влийте 9% оцет, після чого обов'язково зніміть пробу: за необхідності відрегулюйте баланс кислоти та солодкості за власним смаком.
- За бажанням додайте дрібно нарізаний або пропущений через прес часник для виразнішого аромату.
- Протушкуйте овочеву масу ще 10 хвилин, у гарячому вигляді розкладіть у сухі стерилізовані банки, негайно герметично закатайте кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.