Ця заправка зберігає яскравий колір буряка, насичений смак літніх овочів і повністю позбавляє потреби щоразу чистити та тушкувати засмажку. Тож приготувати улюблений борщ буде легко та просто у будь-який момент!

Як приготувати заправку для борщу?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 12 баночок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 3 кілограми буряка;

– 1 кілограм моркви;

– 1 цибуля;

– 1 кілограм стиглих помідорів;

– 1 солодкий болгарський перець;

– 3 столові ложки солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 200 мілілітрів рослинної олії;

– 125 мілілітрів оцту;

– кілька зубчиків часнику – за бажанням.

Приготування: